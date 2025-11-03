كم بلغت أرباح البنوك السعودية خلال الربع الثالث 2025؟

نشرت قناة “الإخبارية” السعودية تقريراً تناولت فيه قيمة أرباح البنوك السعودية خلال الربع الثالث من العام 2025.
23.6 مليار ريال بنمو سنوي 15%
–البنك الأهلي السعودي: 6.47 مليار ريال
-مصرف الراجحي: 6.36 مليار ريال (النمو الأعلى)
-بنك الرياض: 2.69 مليار ريال (النمو الأضعف)
-البنك السعودي الأول: 2.14 مليار ريال
-مصرف الإنماء: 1.59 مليار ريال
-البنك السعودي الفرنسي: 1.35 مليار ريال
-البنك العربي الوطني: 1.33 مليار ريال
-بنك البلاد: 766 مليون ريال
-البنك السعودي للاستثمار: 518 مليون ريال
-بنك الجزيرة: 400 مليون ريال