. .. Written by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inمصارف (بنوك)

كم بلغت أرباح البنوك السعودية خلال الربع الثالث 2025؟

أرباح البنوك السعودية خلال الربع الثالث 2025

. .. Written by . ..
البنوك السعودية
أرباح البنوك السعودية

نشرت قناة “الإخباريةالسعودية تقريراً تناولت فيه قيمة أرباح البنوك السعودية خلال الربع الثالث من العام 2025.

23.6 مليار ريال بنمو سنوي 15%

البنك الأهلي السعودي: 6.47 مليار ريال

-مصرف الراجحي: 6.36 مليار ريال (النمو الأعلى)

-بنك الرياض: 2.69 مليار ريال (النمو الأضعف)

-البنك السعودي الأول: 2.14 مليار ريال

-مصرف الإنماء: 1.59 مليار ريال

-البنك السعودي الفرنسي: 1.35 مليار ريال

-البنك العربي الوطني: 1.33 مليار ريال

-بنك البلاد: 766 مليون ريال

-البنك السعودي للاستثمار: 518 مليون ريال

-بنك الجزيرة: 400 مليون ريال

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard