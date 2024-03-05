قفزة ملحوظة في ميزانية مصرف الإمارات المركزي

أظهرت أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي أن ميزانيته العمومية قد تجاوزت 720 مليار درهم في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 8% على أساس شهري، أي ما يعادل 51.22 مليار درهم، مقارنة بـ 669.72 مليار درهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وعلى صعيد المقارنة السنوية، فقد ارتفعت ميزانية مصرف الإمارات المركزي بنحو 30% منذ بداية العام الماضي، بواقع 168.39 مليار درهم، مقارنة بـ 552.55 مليار درهم في نهاية عام 2022.

وبحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 370.81 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في كانون الأول/ديسمبر، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 217.55 مليار درهم، و100.95 مليار درهم للودائع، و2.10 مليار درهم للقروض والسلف، و29.53 مليار درهم للأصول الأخرى.