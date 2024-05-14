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محافظ مصرف قطر المركزي: لن نخفض الفائدة إلا بعد السيطرة على التضخم

يتبنى مصرف قطر المركزي موقفًا حذرًا تجاه خفض أسعار الفائدة حتى يتم السيطرة على التضخم، بينما تؤكد الحكومة القطرية أن التضخم ليس مصدر قلق كبير في دول الخليج.

فريق التحرير by فريق التحرير
مصرف قطر المركزي

أكد الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، خلال جلسة نقاشية في منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه “بلومبرغ”، أن أسعار الفائدة لن تخفض إلا بعد تحقيق السيطرة الكاملة على التضخم. مشيراً إلى أن مؤشرات التضخم في أوروبا أفضل بكثير مما هي عليه في الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أبدى الشيخ بندر تفاؤله بشأن دور الذكاء الاصطناعي في خفض معدلات التضخم، حيث يسهم في تعزيز الكفاءة والإنتاجية وتحسين الربحية. ومع ذلك، حذر من المخاطر المحتملة لاستخدام هذه التكنولوجيا، مثل تهديدات الخصوصية والهجمات السيبرانية.

من جانبه، أكد وزير المالية القطري، علي أحمد الكواري، أن التضخم لا يمثل مصدر قلق لدول الخليج في الوقت الحالي. وأشار إلى أن بلاده تركز جهودها على تطوير القطاعات اللوجيستية والصناعية والسياحية والصحية لتحقيق رؤية قطر 2030.

كما أوضح الكواري أن بلاده تسعى لزيادة إنتاج النفط والغاز بنسبة 85% وتنويع مصادر الدخل. وأضاف أن السياسة المالية لبلاده ترتكز على تخصيص الأموال لدعم الميزانية وخفض الدين العام، بالإضافة إلى الاستثمار في جهاز قطر للاستثمار وتعزيز الاحتياطي لدى البنك المركزي لمواجهة التقلبات في السوق.

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فريق التحرير

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