قطر تطلق التحويل الفوري بين البنوك في مارس

دعا مصرف قطر المركزي البنوك المحلية إلى توفيق أوضاعها استعداداً لإطلاق خدمة الدفع الفوري (فوراً FAWRAN) التي تندرج ضمن المبادرات المبتكرة في مجالات الدفع والتحويل الرقمي في قطر، والتي سيتم إطلاقها في شهر آذار / مارس القادم.

وستمكن خدمة الدفع الفوري (فوراً FAWRAN) المواطنين والمقيمين من إرسال واستقبال الحوالات في ما بينهم لدى البنوك في الدولة بشكل فوري وبتكلفة منخفضة على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

ويأتي ذلك تماشياً مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستكمالاً لجهود مصرف قطر المركزي لتطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات ومواكبة آخر التطورات في مجال نظم الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع في مصرف قطر المركزي: “إن إطلاق خدمة /فوراً/ يؤكد حرص مصرف قطر المركزي على تقديم أفضل الخدمات لعملاء البنوك والمؤسسات المالية في الدولة وتسهيل المعاملات المالية والتجارية، إضافة إلى سعيه المتواصل لتحقيق الأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، والتي تهدف إلى تطوير أنظمة الدفع وتعزيز الشمول المالي وتنمية القطاع المالي في الدولة بما يساهم في تحقيق النمو المستدام ودعم الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية قطر 2030”.