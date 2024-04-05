قطر تصدر صكوكاً وأذونات خزينة بـ 500 مليون ريال

أعلن مصرف قطر المركزي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” اليوم أنه أصدر أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال أسبوع، وشهر، وثلاثة أشهر، وستة أشهر، وتسعة أشهر بقيمة 500 مليون ريال.

وتوزعت إصدارات أذونات الخزينة بواقع:

100 مليون ريال لأجل أسبوع بسعر فائدة 5.7868 بالمئة.

100 مليون ريال لأجل شهر بسعر فائدة 5.8154 بالمئة.

100 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 5.7888 بالمئة.

100 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 5.7815 بالمئة.

100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 5.7290 بالمئة.

وذكر مصرف قطر المركزي أن إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات الخزينة والصكوك الإسلامية وصل إلى 1.9 مليار ريال.