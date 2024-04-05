فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمصارف (بنوك)آخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار قطرسوق العملات

قطر تصدر صكوكاً وأذونات خزينة بـ 500 مليون ريال

بلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات الخزينة والصكوك الإسلامية لمصرف قطر المركزي 1.9 مليار ريال.

فريق التحرير by فريق التحرير
مصرف قطر المركزي
مصرف قطر المركزي

أعلن مصرف قطر المركزي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” اليوم أنه أصدر أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال أسبوع، وشهر، وثلاثة أشهر، وستة أشهر، وتسعة أشهر بقيمة 500 مليون ريال.

وتوزعت إصدارات أذونات الخزينة بواقع:

  • 100 مليون ريال لأجل أسبوع بسعر فائدة 5.7868 بالمئة.
  • 100 مليون ريال لأجل شهر بسعر فائدة 5.8154 بالمئة.
  • 100 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 5.7888 بالمئة.
  • 100 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 5.7815 بالمئة.
  • 100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 5.7290 بالمئة.

وذكر مصرف قطر المركزي أن إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات الخزينة والصكوك الإسلامية وصل إلى 1.9 مليار ريال.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...