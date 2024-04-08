قطر.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 5.2% في مارس

أظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم الاثنين، ارتفاع احتياطيات الدولة الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية بنسبة 5.2% خلال شهر آذار/مارس الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت قيمة الاحتياطيات 247.4 مليار ريال، مدعومة بزيادة في الاحتياطيات الرسمية وموجودات سائلة أخرى.

وارتفعت الاحتياطيات الرسمية، التي تشكل الجزء الأساسي من احتياطيات الدولة، بنحو 11,348 مليار ريال لتصل إلى 188,482 مليار ريال.

ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة في أرصدة السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 16,747 مليار ريال، لتصل إلى 140 مليار ريال.

ونما مخزون الذهب لدى مصرف قطر المركزي بنحو 5.483 مليار ريال خلال آذار/مارس الماضي، ليصل إلى 26,755 مليار ريال.

وعلى الرغم من الارتفاع العام في الاحتياطيات، شهدت بعض المكونات انخفاضًا طفيفًا. فقد انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 10,771 مليار ريال، إلى مستوى 16,523 مليار ريال.

وتراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 130 مليون ريال، ليبلغ مستوى 5,184 مليار ريال.