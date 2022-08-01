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قروض المصارف السعودية ترتفع 9,8% إلى 2,2 تريليون ريال بنهاية يونيو

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ارتفاع الإئتمان المصرفي في السعودية

ارتفع إجمالي الإئتمان المصرفي في المملكة العربية السعودية بنسبة 9,8% إلى 2,24 تريليون ريال بنهاية يونيو 2022 من 1,95 تريليون ريال بنهاية يونيو 2021، نصفها أي 1,12 تريليون ريال طويلة الأجل، و 832,818 مليار ريال قصيرة الأجل و 284,9 مليار ريال متوسطة الأجل، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما”.

وبلغ إجمالي القروض والسلف الممنوحة للقطاع الحكومي وشبه الحكومي 102 مليار ريال، والخدمات 99,9 مليار ريال، والتمويل 66,9 مليار ريال، والنقل والإتصالات 42,6 مليار ريال، والتجارة 385,7 مليار ريال، البناء والتشييد 106,6 مليار ريال، الصناعة وافنتاج 153,6 مليار ريال.

وارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة العربية السعودية بنسبة 4.23% بنهاية شهر حزيران / يونيو 2021 على أساس سنوي، وبارتفاع قيمته 71 مليار ريال مقارنة مع نهاية يونيو 2021، ليبلغ الاحتياطي الأجنبي للسعودية  1.750 تريليون ريال مقابل 1,68 تريليون ريال بنهاية يونيو 2021.

وارتفع إجمالي موجودات البنك المركزي السعودي بنسبة 8,2% إلى 1,986 تريليون ريال خلال شهر يونيو 2022، مقارنة مع 1,835 تريليون ريال في يونيو 2021.

وارتفعت الـودائع المصرفیة إلى 2,23 تريليون ريال بنهاية يونيو 2022 مقارنة مع 2,03 تريليون ريال بنهاية يونيو 2021، وارتفعت الأصول إلى 3,52 تريليون ريال بنهاية يونيو 2022 ارتفاعاً من 3,11 تريليون ريال بنهاية يونيو 2021.

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