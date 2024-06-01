قروض البنوك العُمانية للقطاع الخاص تتجاوز 20 مليار ريال

أوضح تقرير صادر عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من قبل البنوك التجارية ارتفع بنسبة 1.6 بالمئة إلى 20.3 مليار ريال عُماني بنهاية آذار / مارس 2024، كما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

وارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في سلطنة عمان بنسبة 10.2 بالمئة إلى 24.4 مليار ريال عُماني بنهاية آذار / مارس 2024،

وقد سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك في سلطنة عمان زيادة بنسبة 0.8 بالمائة خلال الفترة من مارس 2023 حتى مارس 2024.

وفي ما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 28.0 بالمئة إلى حوالي 5.7 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2024.

وانخفض الاستثمار في سندات التنمية الحكومية بنسبة 17.1 بالمئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.8 مليار ريال عُماني.

أما بالنسبة لاستثمارات البنوك في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بنسبة 139 بالمئة إلى 2.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2024.

وارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 2.8 بالمئة إلى 5.2 مليار ريال عُماني، وارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 38.1 بالمائة إلى 2.5 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 9.7 بالمئة إلى 16.0 مليار ريال عُماني في مارس 2024، مشكّلةً ما نسبته 65.7 بالمئة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.