فيتش تتوقع استفادة المصارف الإسلامية من ارتفاع أسعار النفط والفائدة

توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن تستفيد الظروف التشغيلية للمصارف الإسلامية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من ارتفاع أسعار النفط ومعدلات الفائدة، خصوصاً في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية، مما دفع “فيتش” لمنح نظرة مستقبلية حيادية للقطاع المصرفي لعام 2024.

وتوقعت “فيتش” استمرار الربحية السليمة والسيولة القوية، في حين ينبغي أن تظل احتياطيات رأس المال كافية لمواجهة المخاطر. كما توقعت أن يكون نمو التمويل بمعدلات مقبولة، وأعلى من نمو البنوك التقليدية. كما ينبغي أن تظل جودة الأصول مستقرة، على الرغم من ارتفاع معدلات الربح.

وصنفت “فيتش” ثلثي تصنيفات عجز المصدر المخصصة للمصارف الإسلامية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من الدرجة الاستثمارية، وعزت ذلك أساساً إلى الدعم السيادي المحتمل (59%)؛ ولذلك فإن التصنيفات حساسة للغاية لضغوط التصنيف السيادي. ويعكس التوزيع الكبير لتصنيفات التصنيف الائتماني من “A+” إلى “CCC+” (الأخير بشكل رئيسي في العراق) في الغالب التصنيفات السيادية.

وجاءت معظم توقعات تصنيف “فيتش” مستقرة. وتتعلق التوقعات الإيجابية بالمصارف الإسلامية القطرية، مدفوعة بالتحسن في الميزانية العمومية الخارجية لحكومة قطر وتوقعات أفضل للديون/الناتج المحلي الإجمالي. وتتعلق التوقعات السلبية بثلاثة مصارف إسلامية تركية، مما يعكس مدى تعرض ملفاتها المالية لمخاطر البيئة التشغيلية. تعتبر حالة “مراقبة التصنيف السلبي” حالة فريدة من نوعها في العراق.

وفي دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، تراوحت الحصة السوقية للمصارف الإسلامية من أصول القطاع من 85% إلى 16%، ومن المرجح أن يفوق نمو المصارف الإسلامية معدلات نمو البنوك التقليدية في عام 2024.

وتوقعت “فيتش” المزيد من عمليات الدمج، حيث تواصل المصارف الإسلامية تعزيز مراكزها. واعتبرت أن المصارف الإسلامية الأصغر حجماً ذات الامتيازات الأضعف والقوة التسعيرية، وتكاليف التمويل المرتفعة، ورأس المال الهزيل هي الأكثر تعرضاً للضغوط. ومن الممكن أن تؤدي عمليات الاندماج والاستحواذ إلى خلق قادة إقليميين جدد، كما حدث مع استحواذ بيت التمويل الكويتي مؤخراً على البنك الأهلي المتحد. وتواصل المصارف الإسلامية أيضاً التركيز على التوسع من خلال المبادرات الرقمية ومبادرات التكنولوجيا المالية.