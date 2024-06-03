فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمصارف (بنوك)آخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتأخبار البحرينأخبار السعوديةأخبار الكويتأخبار عربيةأخبار عُمانأخبار قطر

فيتش تؤكد قوة البنوك السعودية في تحمّل المخاطر

يظهر تقرير فيتش أن البنوك السعودية تتمتع بمركز مالي قوي وقدرة عالية على تحمل المخاطر، بفضل السياسات الحكيمة التي يتبعها البنك المركزي السعودي.

فريق التحرير by فريق التحرير
فيتش

أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقريرًا حديثًا سلطت فيه الضوء على قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي، مشيرة إلى أن البنوك السعودية عادة ما تتمتع بأعلى قدرة على تحمل المخاطر مقارنة بالمقرضين في منطقة الخليج، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة أصولها.

وأوضحت الوكالة أن حجم أصول الجهاز المصرفي في السعودية يبلغ 99% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023، وهي نسبة أقل بكثير مقارنة بالإمارات (206%) وقطر (240%) والكويت (159%)، مما يشير إلى انخفاض مستوى المخاطر الائتمانية في القطاع المصرفي السعودي.

وأرجعت “فيتش” هذه القوة إلى السياسة الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي السعودي، والذي يعد الأكثر صرامة بين البنوك المركزية في الخليج في تطبيق المعايير الاحترازية وإدارة المخاطر.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...