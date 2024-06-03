فيتش تؤكد قوة البنوك السعودية في تحمّل المخاطر

أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقريرًا حديثًا سلطت فيه الضوء على قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي، مشيرة إلى أن البنوك السعودية عادة ما تتمتع بأعلى قدرة على تحمل المخاطر مقارنة بالمقرضين في منطقة الخليج، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة أصولها.

وأوضحت الوكالة أن حجم أصول الجهاز المصرفي في السعودية يبلغ 99% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023، وهي نسبة أقل بكثير مقارنة بالإمارات (206%) وقطر (240%) والكويت (159%)، مما يشير إلى انخفاض مستوى المخاطر الائتمانية في القطاع المصرفي السعودي.

وأرجعت “فيتش” هذه القوة إلى السياسة الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي السعودي، والذي يعد الأكثر صرامة بين البنوك المركزية في الخليج في تطبيق المعايير الاحترازية وإدارة المخاطر.