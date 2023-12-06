فيتش: ارتفاع الفائدة والنفط يدعم بنوك الشرق الأوسط في 2024

أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن أسعار الفائدة المرتفعة وأسعار النفط ستدعم الأساسيات الاقتصادية القوية بشكل عام لبنوك الشرق الأوسط، ما يدعم التوقعات المحايدة للقطاع بالنسبة لبنوك الشرق الأوسط، ويعكس توقعات “فيتش” بأن تواصل البنوك ربحيتها الجيدة وسيولتها القوية ومصدات رأس المال الكافية لملفات المخاطر الخاصة بها، في حين يجب أن تظل جودة الأصول مستقرة على نطاق واسع.

وتتمتع غالبية بنوك الشرق الأوسط بتصنيفات من الدرجة الاستثمارية، وهي مدفوعة بشكل أساسي بالدعم السيادي المحتمل (65%). ويعكس التوزيع الكبير للتصنيفات الائتمانية، من “AA-” إلى “CCC+” (أدنى مستوياتها في العراق في الغالب)، التوزيع الواسع للتصنيف السيادي.

وتعكس النسبة العالية من التوقعات المستقرة جزئياً تخفيض التصنيف في عام 2023، واستقرار التوقعات عند مستويات تصنيف أقل. وتتعلق توقعات التصنيف الإيجابي بالبنوك القطرية، والتي تعكس النظرة المستقبلية للسيادة، مدفوعة بدورها بالتحسينات في ميزانيتها العمومية الخارجية نظراً لارتفاع عائدات النفط وتحسن توقعات الدين / الناتج المحلي الإجمالي. وتعتبر حالة “مراقبة التصنيف السلبي” حالة فريدة من نوعها في العراق.

ومن المتوقع أن تحافظ أسعار النفط المرتفعة على مستويات معقولة من السيولة في معظم الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024. وسوف تستمر أسعار الفائدة المرتفعة، مدعومة بمستويات عالية من الودائع منخفضة التكلفة وانخفاض رسوم انخفاض قيمة القروض، في الاستفادة من الربحية.

ويعني النمو المعتدل المتوقع للقروض أنه من المرجح أن تظل نسب رأس المال دون تغيير في الغالب في عام 2024. وتستبعد وكالة “فيتش” حدوث تدهور كبير في مقاييس جودة أصول بنوك الشرق الأوسط في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة بسبب بيئات التشغيل القوية ومستويات المخصصات القوية بشكل عام. وتعاني منطقة الشرق الأوسط من فائض في البنوك ونتوقع أن تستمر عملية الدمج في تغيير المشهد المصرفي.