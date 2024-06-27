فيتش: البنوك الإسلامية السعودية تحافظ على أداء قوي في 2024

ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن البنوك الإسلامية السعودية تستعد للحفاظ على أداء قوي هذا العام وفي عام 2025، مدعومة بالنمو الاقتصادي غير النفطي، وظروف التشغيل المواتية.

وقالت وكالة “فيتش“، إن هذه البنوك تستفيد من قاعدة كبيرة من عملاء التجزئة، مما يساعد على تحسين الربحية، وتأمين أموال منخفضة التكلفة، والحفاظ على أصول متنوعة وعالية الجودة.

وفي المملكة، حيث يجب أن تتوافق جميع الرهون العقارية السكنية مع الشريعة الإسلامية، فإن الطلب القوي على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يدفع الأفراد إلى البنوك الإسلامية للحصول على الرهن العقاري وغيرها من الخدمات، وبالتالي زيادة الودائع.

وكالة “فيتش”: الخدمات المصرفية الإسلامية هي المهيمنة

وأضافت وكالة “فيتش”، أن الخدمات المصرفية الإسلامية هي المهيمنة في المملكة العربية السعودية، حيث أن التمويل الإسلامي، يصل لنسبة 85% بما يمثل النسبة الأكبر من التمويل في أي دولة تسمح للبنوك التقليدية بالعمل جنبا إلى جنب مع البنوك الإسلامية.

أوضحت، أن ثقة العملاء في مبادئ الخدمات المصرفية الإسلامية تشجعهم على إيداع الأموال في البنوك التي تدعم هذه القيم، بالإضافة إلى ذلك، فإن الامتثال الإلزامي للشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالقروض العقارية يعزز أيضًا البنوك الإسلامية باعتبارها الخيار المفضل لمثل هذا التمويل.

التمويل في البنوك الإسلامية أفضل من البنوك التقليدية

وأكدت وكالة “فيتش”، أن البنوك الإسلامية، أظهرت نسبة تمويل منخفضة القيمة أفضل مقارنة بالبنوك التقليدية، ويعزى ذلك إلى انخفاض تعرضها لتمويل الشركات المحفوف بالمخاطر، حيث بلغت هذه النسبة 1.5% للبنوك الإسلامية، مقابل ما يزيد قليلاً عن 2% للبنوك التقليدية.

كما قامت البنوك الإسلامية، بتحسين نسبة تمويلها منخفض القيمة من 1.7% في عام 2022 إلى 1.5% في عام 2023، مما يشير إلى تحسن أداء القروض.

ربحية البنوك الإسلامية أعلى من البنوك التقليدية

وبحسب وكالة “فيتش”، تظهر البنوك الإسلامية ربحية أعلى، حيث تجاوز الربح التشغيلي بالنسبة للأصول المرجحة بالمخاطر 3%، مقارنة بنحو 2.5% للبنوك التقليدية.

وتميزت البنوك الإسلامية بأرباح تفوق أرباح البنوك التقليدية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قدرتها على الحفاظ على هوامش أعلى مدعومة بانخفاض تكاليف التمويل.

وحافظت البنوك الإسلامية على رسملة قوية، حيث بلغ متوسط ​​نسبة الشق الأول من الأسهم العادية 16.4% حتى نهاية عام 2023، وهو ما يتوافق بشكل وثيق مع نسبة البنوك التقليدية البالغة 16.6%.

نمو ودائع البنوك الإسلامية

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أنه حتى نهاية عام 2023، شكلت ودائع العملاء 80% من تمويل البنوك الإسلامية، أي أقل بقليل من نسبة 84 % المسجلة للبنوك التقليدية.

وشهدت البنوك الإسلامية ارتفاع متوسط ​​نسبة التمويل إلى الودائع إلى 102%، ارتفاعًا من 99% في عام 2022، مما يشير إلى أن أنشطتها التمويلية نمت بشكل أسرع من قاعدة ودائعها.