غولدمان ساكس يحذر.. الأسواق الناشئة في مرمى نيران الدولار “القوي”

حذر بنك الاستثمار الأمريكي، غولدمان ساكس جروب، من مخاطر قوة الدولار على الأسواق الناشئة في العالم، داعيا السلطات في الدول الأشد عرضة لهذه المخاطر إلى إعادة التفكير في اتجاهها نحو تخفيض أسعار الفائدة.

غولدمان ساكس يحذر من خطر الدولار القوي

وبحسب كاماكشيا تريفدي، رئيس إدارة أبحاث أسواق العملات العالمية وأسعار الفائدة وتخطيط الأسواق الناشئة في غولدمان ساكس، فإنه في حين ارتبطت قوة الدولار بزيادة النمو الاقتصادي في وقت سابق من العام الحالي، أصبحت المخاطر الآن أشد ارتباطا بالسياسة النقدية المتشددة والتضخم المرتفع، مضيفا أن هذا المزيج أصبح يمثل تحديا للأسواق الناشئة، وفق تصريحات نقلتها بلومبرغ.

وقال تريفدي، في حوار هاتفي، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء:” إذا شهدنا هذا النوع من التأثير السلبي أو الشرير للدولار، فسوف نرى مزيدًا من الضعف في الأجزاء الأكثر هشاشة في العالم… الخطر يزداد في الأسواق الناشئة حيث تزداد الحساسية لقوة الدولار، وهو ما قد يؤثر بسرعة كبيرة على إعدادات السياسة المحلية”.

الأسواق الناشئة تشدد سياستها النقدية بسبب قوة الدولار

وأضاف رئيس إدارة أبحاث أسواق العملات العالمية وأسعار الفائدة وتخطيط الأسواق الناشئة في غولدمان ساكس، إن دولا مثل إندونيسيا، وكوريا الجنوبية، والصين، يمكن تتعرض لضغوط متزايدة، لكن التأثير يمكن الشعور به على نطاق أوسع، مشيرا إلى قرارات أسعار الفائدة في المكسيك والبرازيل خلال الأسبوع الماضي، حيث أبقت المكسيك على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين ابطأت البرازيل وتيرة خفض الفائدة إلى ربع نقطة مئوية.

وأوضح تريفدي، إن كلا الدولتين اتخذتا خطوات متشددة ردا على ظروف الاقتصاد الكلي والأسواق في العالم، أكثر مما كانت هذه الخطوات مرتبطة بموقف الاقتصاد المحلي.

الأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكي

وتترقب الأسواق، حاليا بيانات التضخم الأمريكي المقرر نشرها يوم الأربعاء المقبل لتحديد توقعاتهم بشأن توقيت بدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

ويراهن المتعاملون في أسواق المال، حاليا على بدء خفض الفائدة الأمريكية في نوفمبر المقبل، حسب غولدمان ساكس.

وأدى تأجيل بدء تخفيف السياسة النقدية الأمريكية، نتيجة عودة التضخم للارتفاع إلى ارتفاع قوة الدولار أمام العملات الأخرى، مع التأثير على قرارات السياسة النقدية بالنسبة للبنوك المركزية الأخرى في العالم.

ومن المرجح أن يحدد تقرير التضخم اتجاه تحرك الدولار، والكثير من العملات مقابل الدولار.

أوروبا تخفض أسعار الفائدة قبل أمريكا

وأضاف رئيس إدارة أبحاث أسواق العملات العالمية في غولدمان ساكس، أن “توقعاتنا الأساسية هي أنه مع مرور الأشهر المقبلة، سنرى البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا يخفضان أسعار الفائدة في وقت مبكر وربما أكثر من بنك الاحتياطي الفيدرالي”.

وتابع:” هذا من شأنه أن يبقى الدولار عند مستويات أقوى لفترة أطول”. . “لن تتآكل قوة الدولار إلا ببطء شديد”.