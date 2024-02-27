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صندوق الاستثمارات العامة السعودي يحدد سعر بيع صكوك

يخطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي لزيادة حجم توظيفه لرأسماله إلى 70 مليار دولار سنويا بعد عام 2025، مقابل ما يتراوح بين 40 و50 مليار دولار حاليا

فريق التحرير by فريق التحرير

بدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي بيع صكوك دولارية ذات أولوية في السداد لأجل سبع سنوات.

وذكرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء إن السعر الاسترشادي الأولي لبيع الصكوك حُدد بعلاوة نحو 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وقد كلف صندوق الثروة السيادي في المملكة الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 700 مليار دولار بنوك جولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين لترتيب اجتماعات مع المستثمرين.

وانضم صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب حكومة المملكة، الشهر الماضي إلى موجة إصدار سندات من جانب الأسواق الناشئة التي تسعى للاستفادة من ارتفاع الطلب على أدوات الدين قبل خفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة المتوقع في وقت لاحق من هذا العام.

وجمع الصندوق خمسة مليارات دولار من خلال بيع سندات تقليدية على ثلاث شرائح في كانون الثاني / يناير و3.5 مليار دولار من بيع صكوك في تشرين الأول / أكتوبر.

وانفق صندوق الاستثمارات العامة حوالي ربع ما مجموعه 124 مليار دولار أنفقتها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم العام الماضي، وفقا لتقرير صدر في يناير من مؤسسة جلوبال إس.دبليو.إف المعنية بتتبع هذه الصناديق.

ويخطط الصندوق لزيادة حجم توظيفه لرأسماله إلى 70 مليار دولار سنويا بعد عام 2025، مقابل ما يتراوح بين 40 و50 مليار دولار حاليا، وفقا لما قاله محافظ الصندوق ياسر الرميان الأسبوع الماضي في ميامي بالولايات المتحدة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...