صكوك مستدامة من الراجحي لجذب استثمارات خضراء

يعتزم مصرف الراجحي إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامج الصكوك الدولية المحدث في 30 أيار/مايو 2023.

وسيتم طرح الصكوك على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية من خلال شركة ذات غرض خاص.

ووفقاً لبيان أصدره المصرف فقد تم تعيين مدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل وهم:

شركة الراجحي المالية

بنك أبوظبي التجاري بي جي اس سي

مصرف أبوظبي الإسلامي بي جي اس سي

شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة

بنك دبي الإسلامي بي جي اس سي

الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة

بنك أبو ظبي الأول بي جي اس سي

شركة غولدمان ساكس الدولية

بنك إتش إس بي سي بي إل سي

شركة بيتك كابيتال للاستثمار

إس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة

سوسيتيه جنرال

بنك ستاندرد تشارترد

وسيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك المستدامة بناءً على ظروف السوق.

ويأتي هذا الطرح لتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار استدامة التمويل الخاص بالمصرف.

ويخضع طرح الصكوك المستدامة لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وقال البيان إن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك المستدامة، لافتاً إلى أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.