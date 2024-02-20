صكوك البنك الأهلي السعودي تستقطب 4,1 مليار دولار

تجاوز حجم الطلبات على الصكوك القياسية للبنك الأهلي السعودي 4.1 مليار دولار، كما ذكرت وكالة “رويترز”.

وأظهرت وثيقة بنكية اليوم الثلاثاء أن البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، قلص السعر الاسترشادي الأولي لصكوك قياسية أجلها خمس سنوات.

وقالت الوثيقة إن السعر الاسترشادي بلغ 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، انخفاضا من 120 نقطة أساس حددها في وقت مبكر يوم الثلاثاء، بعد أن تجاوز حجم الطلبات 4.1 مليار دولار.

وقد بدأ البنك الأهلي السعودي اليوم في طرح صكوك دولارية لأجل 5 سنوات، ومن المقرر أن ينتهي الطرح يوم غد.

وتبلغ القيمة الاسمية للصك الواحد 200 ألف دولار، كما أن الحد الأدنى للمشاركة في هذا الطرح هو 200 ألف دولار أيضاً بزيادات بقيمة 1000 دولار، وفق بيانات الطرح.

وقال البنك على موقع “تداول السعودية” إن الفئة المستهدفة من الإصدار تتضمن المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها.

ويهدف الطرح إلى الحصول على تمويلات لأغراض البنك التجارية العامة وتلبية الأهداف المالية والاستراتيجية وسيتم تحديد قيمة وشروط الطرح المحتمل للصكوك المقومة بالدولار الأمريكي وفقا لمتطلبات السوق.

وأوضح البنك الأهلي السعودي أن طرح الصكوك الدولارية سيتم وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة كما يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المعنية.

وكلف البنك الأهلي السعودي كلا من بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وجولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وميزوهو والأهلي كابيتال وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين ومدراء دفاتر مشتركين.