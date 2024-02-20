أكبر صفقة استحواذ لهذا العام قيمتها 35 مليار دولار

أعلنت كابيتال وان، المقرض الاستهلاكي المدعوم من الملياردير وارن بافت، استحواذها على ديسكفر للخدمات المالية المتخصصة في إصدار بطاقات الائتمان، في صفقة أسهم بقيمة 35.3 مليار دولار، حسبما جاء في بيان.

وسيحصل مساهمو ديسكفر بموجب الصفقة على 1.0192 سهم في كابيتال وان، مقابل كل سهم في ديسكفر، “وهو ما يمثل علاوة بنسبة 26.6% بناء على سعر إغلاق ديسكفر البالغ 110.49 دولار في 16 فبراير 2024”.

أكبر صفقة استحواذ مالية

وسيمتلك مساهمو كابيتال وان 60% من أسهم الشركة المندمجة، فيما سيحصل مساهمو ديسكفر على النسبة المتبقية.

ونقلت فايننشال تايمز عن ريتشارد فيربانك، المؤسس والرئيس التنفيذي قوله: “من خلال هذا الدمج، نقوم بإنشاء شركة تتمتع بمكانة جيدة بشكل استثنائي لخلق قيمة كبيرة للمستهلكين، والشركات الصغيرة، والتجار والمساهمين مع استمرار التكنولوجيا في إحداث تحول في سوق المدفوعات والخدمات المصرفية”.

من شأن الاندماج بين شركة كابيتال وان، ومقرها فيرجينيا، وشركة ديسكفر، ومقرها إلينوي، أن يهز مشهد بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة، ويمثل واحدة من أكبر الصفقات في الصناعة منذ الأزمة المالية في عام 2008.

آخر اندماج كبير بين مصرفين بأمريكا

وكان آخر اندماج كبير بين مصرفين قد حدث قبل 5 سنوات تقريبا، عندما اشترى المقرض الإقليمي “بي بي آند تي” شركة “صن ترست”، مقابل نحو 28 مليار دولار في صفقة بقيمة 66 مليار دولار، ليشكل بذلك شركة ترويست.

كان الدمج في القطاع المصرفي الأمريكي المجزأ للغاية متوقعا منذ فترة طويلة، لكن العديد من اللاعبين الكبار ناضلوا من أجل الاندماج بنجاح، والحصول على أوجه التآزر المأمولة عندما يجتمع اثنان من المنافسين.

قالت كابيتال وان، وديسكفر يوم الإثنين إنه من المتوقع أن تولد الصفقة تآزرًا في النفقات بقيمة 1.5 مليار دولار في عام 2027 وتحقق عائدًا على رأس المال المستثمر بنسبة 16% في عام 2027.

فحص دقيق لمكافحة الاحتكار

وتأتي الصفقة المحتملة في وقت تخطط فيه الهيئات التنظيمية الأمريكية لإصلاح قواعد اندماج البنوك في محاولة لتعزيز الشفافية وزيادة التدقيق في الصفقات.

من المرجح أن يتم فحص استحواذ شركة كابيتال وان، على شركة ديسكفر بعناية من قبل منظمي مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، نظرا للحجم الكبير لأعمال بطاقات الائتمان الخاصة بالشركتين.

ومن المتوقع إغلاق الصفقة بحلول أواخر عام ،2024 أو أوائل عام 2025، وفق إفصاح للشركة.

ما هي شركة كابيتال وان؟

وشركة كابيتال وان، المعروفة في أمريكا بشعارها “ماذا يوجد في محفظتك؟” الشعار الإعلاني الذي ألقاه المشاهير مثل صامويل إل جاكسون، وجينيفر جارنر، تحتل المركز الـ12 ضمن قائمة أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول.

ولقد كانت “كابيتال وان” أحد البنوك العديدة التي تعرضت للضغوط بعد انهيار بنك وادي السيليكون في مارس من العام الماضي.

وانتعشت أسهم كابيتال وان، منذ ذلك الحين، مدعومة جزئيا باستحواذ شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت على حصة تبلغ مليار دولار تقريبا.

كما أعلنت شركة ديسكفر في ديسمبر أنها عينت مايكل رودس، المدير التنفيذي السابق لبنك TD Bank، رئيسًا تنفيذيًا لها، بعد أشهر من المغادرة المفاجئة لرئيس الشركة السابق روجر هوتشيلد.