شعاع كابيتال تنجز تسوية مع بنوك إماراتية بـ 500 مليون درهم

توصلت شركة «شعاع كابيتال» المدرجة في سوق دبي المالي إلى تسوية تسهيلات تمويلية تتجاوز قيمتها 500 مليون درهم مع مجموعة من البنوك الإماراتية. وترتبط هذه التسهيلات بصندوق استثمار مقره في سوق أبوظبي العالمي ومدار بواسطة «شعاع جي إم سي ليمتد» المملوكة بالكامل لـ«شعاع»، والخاضعة لرقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية.

وتأتي التسوية التامة للعديد من التسهيلات التمويلية في أعقاب التوصل لاتفاق مع حملة السندات على تعديل شروط وأحكام سندات مستحقة بقيمة 150 مليون دولار، وتركز الرؤية الاستثمارية الجديدة للشركة على اتباع سياسات مالية متحوطة من الناحية المالية، مع الحفاظ على مستويات منخفضة من المديونية.

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