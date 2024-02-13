شركتان سعوديتان تحصلان على تسهيلات بنكية إسلامية بـ 154 مليون ريال

وقعت شركة “كير الدولية” إتفاقية زيادة التسهيلات البنكية الممنوحة من البنك السعودي الأول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بزيادة قيمة التمويل من 99 مليون ريال إلى 121.1 مليون ريال سعودي.

وتبلغ مدة التمويل 12 شهراً. وذكرت “كير الدولية” أن الهدف من اتفاقية زيادة التسهيلات البنكية هو تمويل المشاريع وإصدار ضمانات بنكية وإعتمادات مستندية.

كما وقعت شركة “فيو المتحدة للتطوير العقاري” اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد بقيمة 33.17 مليون ريال لتمويل 80% من تكلفة شراء أرض بحي النرجس شمال مدينة الرياض بهدف تطبيق خطتها الإستراتيجية لزيادة مشاريع التطوير العقاري الخاصة بالشركة

وتبلغ مدة التمويل 36 شهراً. وذكرت “فيو المتحدة للتطوير العقاري” أن الهدف من اتفاقية التسهيلات البنكية هو تمويل 80% من تكلفة شراء أرض بحي النرجس.