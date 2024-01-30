الإمارات.. فرض عقوبة بـ 1.2 مليون درهم على شركة تأمين

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة تأمين عاملة في الدولة بقيمة 1.2 مليون درهم، وذلك لعدم التزامها بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عقوبة لشركة تأمين

جاءت هذه العقوبة نتيجة عمليات التفتيش الدورية التي يجريها المصرف المركزي، والتي أظهرت قصوراً في السياسات والإجراءات المتخذة لدى الشركة في هذا المجال.

ويؤكد المصرف المركزي من خلال هذه الخطوة على حرصه على ضمان التزام جميع شركات التأمين ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.

وتُعدّ هذه العقوبة بمثابة رسالة تحذيرية لجميع شركات التأمين بضرورة الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير أنظمة فعالة للكشف عن أي عمليات مشبوهة.