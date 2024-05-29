“سي أي كابيتال” المصرية تكشف خططا للتوسع في السعودية والإمارات

وافق مجلس إدارة شركة “سي أي كابيتال” القابضة للاستثمارات المالية (CICH) المصرية، على توسيع نشاط البنك الاستثماري إلى كل من الإمارات والسعودية، حسبما ذكر الرئيس التنفيذي هشام جوهر في بيان نتائج أعمال الشركة.

وشركة “سي أي كابيتال” القابضة للاستثمارات المالية (CICH)، يمتلك فيها بنك مصر (حكومي)، أكثر من 92% من أسهمها، وهي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ أبريل 2018، وتعمل في قطاع الخدمات المالية المتنوعة مع التركيز على الاستثمار المصرفي والوساطة المالية.

أسباب توسع “سي أي كابيتال” في السعودية والإمارات

وأوضح جوهر، أن تلك الخطوة تأتي بسبب مقومات، ومعدلات النمو لدى الدولتين، إضافة إلى عمق السوق واهتمام المستثمرين.

أرباح وإيرادات ومصروفات الشركة في الربع الأول

وبالنسبة لصافي الأرباح المجمعة للشركة، فقد حققت ارتفاعًا بنسبة 203% لتصل إلى 999.205 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 329.746 مليون جنيه بالفترة المناظرة من 2023، وفقا لبيان الشركة المرسل إلى البورصة المصرية الثلاثاء، عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في مارس الماضي.

وبالنسبة لإجمالي الإيرادات فقد قفزت إلى 2.868 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.604 مليار جنيه بالربع المقارن.

وأيضا صعد إجمالي المصروفات خلال نفس الفترة إلى 1.588 مليار جنيه، مقابل 1.139 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

أسباب قفزة الأرباح والإيرادات في الربع الأول

“الأداء المتميز الذي حققته الشركة جاء بدعم من نمو عوائد جميع القطاعات بالإضافة إلى عمليات الخزانة، وإدارة السيولة النقدية بالميزانية بشكل متميز”، وفق البيان.

وقال جوهر بأن الشركة تمكنت من ترسيخ مكانتها الرائدة بالسوق، حيث بلغ إجمالي محفظة التمويل 20.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024.