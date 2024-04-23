سندات أبوظبي تستقطب 22 مليار دولار

خفضت إمارة أبوظبي السعر الاسترشادي لإصدار سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح بعد أن تلقت طلبات تجاوزت قيمتها 22 مليار دولار، ذكرت خدمة آي.إف.آر المتخصصة في أخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الثلاثاء.

وخفضت أبوظبي السعر الاسترشادي لشريحة السندات لأجل خمس سنوات إلى ما يتراوح بين 40 إلى 45 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية من نحو 70 نقطة أساس في وقت سابق يوم الثلاثاء.

كما تم تخفيض السعر الاسترشادي لشريحة السندات لأجل عشر سنوات إلى ما بين 50 إلى 55 نقطة أساس من نحو 85 نقطة أساس، بينما تم تقليصه لشريحة السندات لأجل 30 عاما إلى ما بين 95 إلى 100 نقطة أساس من نحو 125 نقطة أساس.

وقد بدأت اليوم إمارة أبوظبي بيع دين بحجم قياسي على ثلاث شرائح، كما ذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت.

وحددت الإمارة سعراً استرشادياً أولياً لصفقة دين لأجل خمسة وعشرة أعوام عند نحو 70 و85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية على الترتيب، فيما حددت السعر الاسترشادي الأولي لشريحة لأجل 30 عاماً عند نحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية بالحجم القياسي نفسه.

وتم تعيين بنوك أبوظبي التجاري وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليميتد وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان سيكيورتيز ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين لبيع الدين.