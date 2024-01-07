أصدر البنك المركزي العماني تعميمًا هامًا يتعلق بإنهاء استعمال بعض الفئات من العملة الوطنية وسحبها من التداول خلال مدة أقصاها 360 يومًا، في إطار جهوده المستمرة لتطوير وتحديث العملة المحلية.



وفقًا للتعميم الصادر، فإن الأوراق النقدية المعنية بالسحب تشمل عدة فئات، من بينها الأوراق النقدية من الإصدار الخامس لعام 1995، والأوراق النقدية من الإصدار المعدل لعام 2000، إلى جانب الورقة النقدية من فئة (ريال واحد التذكاري) لعام 2005.



كما تشمل الفئات الأخرى التي سيتم سحبها الأوراق النقدية من فئة (عشرون ريالا التذكارية) لعام 2010م، والأوراق النقدية من الإصدار المعدل لعامي 2011 و2012، والورقة النقدية من فئة (ريال واحد التذكاري) لعام 2015، بالإضافة إلى الورقة النقدية من فئة (خمسون ريالا) المعدلة لعام 2019.



يأتي هذا الإجراء في إطار سعي البنك المركزي العماني لتعزيز وتحسين جودة العملة الوطنية، وتحديث السوق النقدية بما يتوافق مع التطورات الحديثة ومتطلبات الاقتصاد المحلي والعالمي.



وعلى إثر هذا الإعلان، يحث البنك المركزي العماني الجمهور وجميع الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبادل العملات المعنية وسحبها خلال المدة النهائية المحددة، وذلك من خلال القنوات المصرفية المعتمدة.



يذكر أن هذا الإجراء يأتي في إطار التحديث المستمر للعملة الوطنية وليس له أي تأثير على قيمتها الحالية أو على العمليات المالية اليومية للمواطنين والمقيمين في سلطنة عُمان.



ومن المتوقع أن يتبع البنك المركزي العماني سياسات وإجراءات مماثلة في المستقبل بهدف الارتقاء بالنظام المالي وتحسين أداء العملة المحلية.





#البنك_المركزي_العماني يعلن عن إنهاء استعمال فئات من العملة الوطنية وسحبها من التداول خلال مدة أقصاها 360 يومًا إبتداءً من يناير 2024م. وسوف تكون هذه الفئات ذات قيمة قانونية خلال هذه الفترة | ? pic.twitter.com/hzcyFdRJ1h — البنك المركزي العماني (@CentralBank_OM) January 7, 2024