أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم، عن إمكانية استخدام الحجاج لبطاقات الصراف الآلي المصدرة من بلادهم لأول مرة في موسم الحج هذا العام.



هذه الخطوة تأتي ضمن استعدادات البنك المركزي لخدمة الحجاج، وتلبية احتياجاتهم المصرفية والبنكية، ودعم البنية التحتية لنظام المدفوعات الوطني “مدى”، الذي يمكن منذ سنوات إتمام عمليات الدفع أو السحب النقدي عبر شبكات الدفع العالمية.

كما كشف البنك أنه قام بضخ أكثر من 5 مليارات ريال من العملة الورقية والمعدنية بمختلف الفئات لفروعه في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الفترة السابقة، مع متابعة حركة النقد بشكل يومي لضمان توفير السيولة النقدية اللازمة خلال موسم الحج.



وأشار البنك إلى أن عدد أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع المخصصة لخدمة الحجاج في المملكة وصلت إلى 1220 جهازاً، حيث يوجد 633 جهازاً في مكة المكرمة، و19 جهازاً متنقلاً في المشاعر المقدسة، و568 في المدينة المنورة.

وفي تصريح لبرنامج بوضوح على القناة السعودية الحكومية “الإخبارية“، أكد البنك المركزي على توفير خدمات تمكن الحجاج من استخدام بطاقات الصراف الآلي المصدرة من بلادهم لأول مرة في موسم الحج هذا العام. وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود البنية التحتية لنظام المدفوعات الوطني “مدى” لتيسير عمليات الدفع والسحب النقدي.

حيث تدعم البنية التحتية لنظام المدفوعات الوطني “مدى” منذ سنوات إتمام عمليات الدفع أو السحب النقدي عبر شبكات الدفع العالمية،مثل “فيزا”،و”ماستركارد”،و”يونيون باي”،و”ديسكفر”و”أميركان إكسبرس”، والشبكة الخليجية للمدفوعات “آفاق”.

أعلن البنك عن استعداداته الكبيرة لخدمة الحجاج خلال موسم الحج لهذا العام، بهدف تلبية احتياجاتهم المصرفية والبنكية بشكل كامل. وقد بلغ عدد فروع البنوك العاملة خلال موسم الحج في المنطقتين المقدستين وبالمشاعر، بما في ذلك الفروع المؤقتة والمتنقلة والفروع الحدودية، إلى 110 فروعاً، بالإضافة لفروع البنوك العاملة على مستوى المملكة ستصل إلى 36 فرعاً خلال أيام إجازة عيد الأضحى.