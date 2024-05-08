بلغت عمليات الشراء في نقاط البيع في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28 أبريل إلى 04 مايو 2024 أكثر من 214 مليون عملية، بقيمة تجاوزت 14.4 مليار ريال، وفقًا لنشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية.

تبين أن القطاعات الغذائية قد سجلت أرقامًا ملحوظة، حيث بلغ عدد عمليات الشراء في المطاعم والمقاهي 60.778 مليون عملية بقيمة تجاوزت 2.09 مليار ريال، بينما بلغ عدد عمليات الشراء في الأطعمة والمشروبات 49.636 مليون عملية بقيمة تجاوزت 2.42 مليار ريال.

تعكس هذه الأرقام زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة السابقة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لعمليات الشراء خلال الفترة السابقة نحو 10.8 مليار ريال.

فيما يلي بعض الأرقام البارزة لعمليات الشراء في بعض القطاعات المختلفة:

المطاعم والمقاهي :عدد عمليات الشراء بلغت 60.778 مليون عملية بقيمة تجاوزت 2.09 مليار ريال.

:عدد عمليات الشراء بلغت 60.778 مليون عملية بقيمة تجاوزت 2.09 مليار ريال. الأطعمة والمشروبات : سجلت 49.636 مليون عملية شراء، بقيمة تجاوزت 2.42 مليار ريال.

: سجلت 49.636 مليون عملية شراء، بقيمة تجاوزت 2.42 مليار ريال. الملابس والأحذية: سجلت أكثر من 6 ملايين عملية بقيمة تجاوزت 814 مليون ريال.

سجلت أكثر من 6 ملايين عملية بقيمة تجاوزت 814 مليون ريال. مواد التشييد والبناء: بلغ عدد العمليات في هذا القطاع نحو 1.6 مليون عملية بقيمة تقدر بـ 344 مليون ريال.

بلغ عدد العمليات في هذا القطاع نحو 1.6 مليون عملية بقيمة تقدر بـ 344 مليون ريال. التعليم: سُجلت حوالي 187 ألف عملية بقيمة تجاوزت 206 مليون ريال.

سُجلت حوالي 187 ألف عملية بقيمة تجاوزت 206 مليون ريال. الأجهزة الإلكترونية والكهربائية: بلغ عدد العمليات في هذا القطاع نحو 1.3 مليون عملية بقيمة 251 مليون ريال.

بلغ عدد العمليات في هذا القطاع نحو 1.3 مليون عملية بقيمة 251 مليون ريال. محطات الوقود: سُجلت أكثر من 16 مليون عملية شراء بقيمة تجاوزت 972 مليون ريال.

سُجلت أكثر من 16 مليون عملية شراء بقيمة تجاوزت 972 مليون ريال. الصحة: بلغ عدد العمليات في هذا القطاع نحو 8.9 مليون عملية بقيمة تقدر بـ 945 مليون ريال.

بلغ عدد العمليات في هذا القطاع نحو 8.9 مليون عملية بقيمة تقدر بـ 945 مليون ريال. الأثاث: سُجلت حوالي 1.3 مليون عملية شراء بقيمة تزيد عن 306 مليون ريال.

سُجلت حوالي 1.3 مليون عملية شراء بقيمة تزيد عن 306 مليون ريال. الفنادق: بلغ عدد العمليات في هذا القطاع حوالي 823 ألف عملية بقيمة تجاوزت 324 مليون ريال.

بلغ عدد العمليات في هذا القطاع حوالي 823 ألف عملية بقيمة تجاوزت 324 مليون ريال. المنافع العامة: سُجلت أكثر من مليون عملية شراء بقيمة تقارب 91 مليون ريال.

سُجلت أكثر من مليون عملية شراء بقيمة تقارب 91 مليون ريال. المجوهرات: بلغ عدد العمليات في هذا القطاع حوالي 239 ألف عملية بقيمة تجاوزت 278 مليون ريال.

بلغ عدد العمليات في هذا القطاع حوالي 239 ألف عملية بقيمة تجاوزت 278 مليون ريال. السلع والخدمات المتنوعة: سُجلت أكثر من 26 مليون عملية شراء بقيمة تقارب 1.8 مليار ريال.

سُجلت أكثر من 26 مليون عملية شراء بقيمة تقارب 1.8 مليار ريال. الترفيه والثقافة: بلغ عدد العمليات في هذا القطاع حوالي 2.6 مليون عملية بقيمة تجاوزت 293 مليون ريال.

بلغ عدد العمليات في هذا القطاع حوالي 2.6 مليون عملية بقيمة تجاوزت 293 مليون ريال. القيمة: تجاوزت 2.09 مليار ريال

القيمة: تجاوزت 2.42 مليار ريال

وتتضمن النشرة أيضًا تفاصيل عن عمليات الشراء على مستوى المدن الرئيسية في المملكة:

في الرياض، بلغ عدد عمليات الشراء أكثر من 65 مليون عملية بقيمة 4.7 مليار ريال.

في جدة، سُجلت حوالي 25 مليون عملية بقيمة تجاوزت 1.9 مليار ريال.

في مكة المكرمة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع حوالي 8.6 مليون عملية بقيمة تجاوزت 545 مليون ريال.

في المدينة المنورة، سُجلت حوالي 8.9 مليون عملية بقيمة تجاوزت 551 مليون ريال.

في تبوك، بلغ عدد عمليات نقاط البيع حوالي 5.2 مليون عملية بقيمة تجاوزت 314 مليون ريال.

في حائل، بلغ عدد عمليات نقاط البيع حوالي 4.1 مليون عملية بقيمة تجاوزت 253 مليون ريال.

في أبها، بلغ عدد عمليات نقاط البيع حوالي 3.4 مليون عملية بقيمة تجاوزت 197 مليون ريال.

في بريدة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع حوالي 4.8 مليون عملية بقيمة تجاوزت 328 مليون ريال.

في الخبر، بلغ عدد عمليات نقاط البيع حوالي 4.6 مليون عملية بقيمة تجاوزت 393 مليون ريال.

في الدمام، بلغ عدد عمليات نقاط البيع حوالي 8.6 مليون عملية بقيمة تجاوزت 677 مليون ريال.

وفقا لإحصائيات البنك المركزي..



خلال أسبوع.. زيادة 26% في مبيعات المطاعم بالمملكة لتبلغ قيمتها 2 مليار ريال #الإخبارية pic.twitter.com/3zovSSNZPB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 7, 2024