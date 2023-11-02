دبي تفرض غرامة على بنك لسوء استغلال السوق

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة بقيمة 373842 دولاراً (1,373,122 درهم) على اف اف ايه برايفيت بنك (دبي) ليمتد بسبب عدم وجود أنظمة وضوابط كافية لديه لتعريف عمليات التداول وتقييمها والابلاغ عنها مما نتج عنه اشتباه في سوء استغلال السوق في الفترة بين شباط / فبراير 2018 وآذار / مارس 2021.

ويأتي هذا الاجراء عقب الحظر الذي فرض على بنك اف اف ايه بتاريخ 18 أيار / مايو 2021 وبشكل مرتبط به على استلام الأوامر أو ترتيبها أو تنفيذها من عملاء محددين أو نيابة عنهم. وقد تم رفع الحظر بتاريخ 15 تموز / يوليو 2021 بعد أن أثبت بنك اف اف ايه سلطة دبي للخدمات المالية معالجة نقاط الضعف في الأنظمة والضوابط المستخدمة لديه.

وتعني نقاط الضعف في أنظمة بنك اف اف ايه وضوابطه أن اف اف ايه فشل في تحديد أو تقييم عدد من حالات التداول المشبوهة على النحو المطلوب، بناء على المعلومات المتوفرة، والتي كان يجب إبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية بها، مما أدى الى نشوء خطر غير مقبول باحتمال تسهيل بنك اف اف ايه بشكل غير مباشر سوء استغلال السوق.

وقد حددت سلطة دبي للخدمات المالية حالات تداول من قبل عميلين خلال الفترة المعنية التي اتسمت بمميزات إساءة استغلال السوق مما كان يستدعي ابلاغ سلطة دبي للخدمات المالية عنها. وعلى الرغم من أن الأنظمة أشرت على معظم هذه التداولات باحتمال كونها تداولات مشبوهة، الا أن أسلوب اف اف ايه في تقييم ذلك التداول كان معيبا.

ويسند بنك اف اف ايه مسؤولية مراقبة وتقييم تداول العملاء الى جهة خارجية، الا أن اف اف ايه تخلفت عن الاشراف على تنفيذ هذه النشاطات. إن تعهيد هذه النشاطات لجهة خارجية لا يخلي طرف اف اف ايه من مسؤوليته عن ضمان كفاية الأنظمة والضوابط المستخدمة واستيفائها الالتزامات التنظيمية المفروضة على اف اف ايه.

وقال ايان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: “الشركات المرخصة هي خط الدفاع الأول في حماية نزاهة الأسواق المالية. نتيجة لعدم تحقق بنك اف اف ايه من وجود ترتيبات فعالة لديه لتحديد حالات التداول المشبوهة من جانب عملائه، سهل بنك اف اف ايه تداولا اتسم بمميزات إساءة استغلال السوق لمدة طويلة. وهذه الحالة هي تذكير بأنه لا يمكن للشركات الاعتماد كليا على الجهات التي يسندون اليها مسؤولية أداء نشاطات الالتزام الرئيسية دون اشراف من جانبهم. يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عمل الإجراءات بشكل فعال اذ ان الشركة المرخصة هي المحاسبة في النهاية في حال وقوع خطأ”.