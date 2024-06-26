دبي تحافظ على مكانتها كمركز للثروة ونمط الحياة الفاخر

كشفت النسخة الخامسة من التقرير العالمي للثروة ونمط الحياة 2024 الصادر عن بنك جوليوس باير السويسري عن استمرار تأثير تداعيات جائحة كوفيد-19 على المشهد الاقتصادي العالمي، مع تعقيدات إضافية ناجمة عن التضخم المستمر، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتفاقم الاضطرابات الجيوسياسية.

وسلط التقرير الضوء على التحولات في عالم الثروة ونمط الحياة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. ومع استمرار الأثرياء في البحث عن فرص استثمارية جديدة وتجارب استهلاكية فريدة، تبرز دبي كوجهة رئيسية للثروة والرفاهية في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من هذه التحديات، حافظت سنغافورة على صدارتها لمؤشر نمط الحياة، تلتها هونغ كونغ، بينما تراجعت منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى المركز الثاني بسبب انخفاض تصنيف بعض مدنها.

وشهدت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ارتفاعًا في تكلفة المعيشة، مدفوعة بتقدم لندن إلى المركز الثالث وتأثير أسعار صرف العملات الأجنبية.

وفي هذا السياق، حافظت دبي على مكانتها كسادس أغلى المدن في هذه المنطقة والثانية عشرة عالميًا، مع ارتفاع أسعار العقارات والمنتجات الفاخرة.

وأظهر التقرير أن الإنفاق في الشرق الأوسط يتركز على السلع الفاخرة والعقارات، بينما يركز الأثرياء في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ على الضيافة، وفي الأميركيتين يتوزع الإنفاق على جميع الفئات.

وشهدت جميع المناطق زيادة في الإنفاق على السفر والضيافة، لا سيما في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.

وعلى الرغم من الاضطرابات المالية، أظهر أصحاب الثروات في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية استعدادًا للمخاطرة لتحقيق عوائد أعلى.

وتركز هدفهم المالي الرئيسي على بناء الثروة وزيادة الأصول، حيث شهدت منطقة الشرق الأوسط زيادة في الاستثمارات بنسبة 72%.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فهد عبدالله، الرئيس التنفيذي لقسم الاستشارات الاستثمارية في بنك جوليوس باير المحدود في الشرق الأوسط: “تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي على مكانتها القوية على الرغم من الصراع الدائر في المنطقة، والذي من المتوقع بقاؤه نسبياً تحت السيطرة. كما تم تخفيض توقعات الناتج المحلي الإجمالي بسبب حالة انعدام اليقين بشأن تأثيره على النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن يشهد النمو انتعاشاً في عام 2025، بالإضافة إلى استمرار التركيز الرئيسي على الأنشطة غير النفطية في عام 2024، لا سيما أن تخفيضات الإنتاج تقلل من مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي. وعلى سبيل المثال، حقق الاقتصاد غير النفطي للعاصمة الإماراتية أبوظبي نمواً بنسبة 9.1 % في عام 2023، مما رفع المساهمة الإجمالية لهذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 53%.

في دبي، حافظ قطاع العقارات على أدائه القوي، مدعومًا بالنمو الاقتصادي والبنية التحتية المتطورة. وأشار التقرير إلى أن دبي تعد مركزًا جذابًا للاستثمارات العقارية الفاخرة، حيث ينفق أثرياء المنطقة معظم أموالهم على العقارات السكنية الفاخرة.

بالإضافة إلى ذلك، أبرز التقرير مكانة دبي كمركز مالي جديد، يجذب صناديق التحوط العالمية ومدراء الأصول وشركات التكنولوجيا المالية والمكاتب العائلية. وتوقع التقرير استمرار النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على الأنشطة غير النفطية، ونمو قوي في قطاع السياحة.