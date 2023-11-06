خرج نحو 65 فرعاً بنكياً عن الخدمة خلال العامين الأخيرين، إذ بلغ عدد الفروع والبنوك العاملة في السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023 نحو 1,896 فرعاً بنكياً.

فيما كان عدد تلك الفروع في الفترة المماثلة من عام 2021 (قبل عامين) نحو 1,961 فرعاً، لتعادل نسبة فروع البنوك المغادرة نحو 3.31%.



وتقلصت عدد الفروع العاملة، رغم فتح فروع لكل من بنوك «صحار الدولي، المصرف الأهلي العراقي»، إضافة إلى ارتفاع فروع بنوك «قطر الوطني، البنك الصناعي والتجاري الصيني» إلى فرعين بدلاً من فرع واحد، وارتفاع عدد فروع بنك الإمارات دبي الوطني إلى 13 فرعاً بدلاً من سبعة فروع، وذلك حسب رصد أجرته «عكاظ»،



وشمل الرصد كافة فروع البنوك السعودية؛ ممثلةً في بنوك (الأهلي، الرياض، الفرنسي، العربي، الجزيرة، الاستثمار، الراجحي، البلاد، الإنماء)، والبنوك الأجنبية التالية: (الخليج الدولي، الإمارات دبي الوطني، بي إن بي باربيا، الكويت الوطني، دويشته بنك، مسقط، البحرين الوطني، جي بي مورجان تشيز إن أي).



وكان البنك السعودي الهولندي غير اسمه إلى البنك الأول، قبل اندماجه في البنك السعودي البريطاني الذي تحول اسمه أخيراً إلى (البنك السعودي الأول)، إضافة إلى اندماج بنك سامبا في البنك الأهلي التجاري، وتحول اسم الأخير إلى البنك الأهلي السعودي.

