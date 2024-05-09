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حساب المواطن في السعودية يبدأ بإيداع الدفعة الـ78 للمستفيدين

تم إطلاق برنامج “حساب المواطن”، بهدف دعم الأفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط لتحقيق التوازن الاقتصادي لهم، وضمان عدم تأثرهم بالخطة الطموحة للدولة المتضمنة لرؤية 2030.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم عن بدء عملية إيداع الدفعة الـ78 في حسابات المستفيدين، في تحرك يأتي مبكراً هذا الشهر نظراً لتزامن اليوم العاشر مع عطلة نهاية الأسبوع.

تم تقديم موعد الصرف بسبب تزامن اليوم العاشر مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث قرر برنامج حساب المواطن تغيير موعد الصرف لهذا الشهر. وبناءً على الإعلان الصادر عن البرنامج، من المقرر بدء عمليات الصرف يوم غد الخميس الموافق 9 مايو 2024، بدلاً من الجمعة 10 مايو.

وأوضح البرنامج أن هذا القرار يأتي في إطار جهوده المستمرة لضمان وصول الدعم المالي إلى المستحقين في الوقت المحدد، وتلبية احتياجاتهم بشكل فعال وفي الأوقات التي تناسبهم.

يُشار إلى أن البرنامج قد أعلن في وقت سابق عن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ78، داعيًا المستفيدين للتحقق من النتائج عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

وبذلك ينتظر المستفيدون إيداع مبالغ الدفعة الجديدة في حساباتهم البنكية في وقت متأخر من اليوم، وسيكون اليوم 9 مايو 2024.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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