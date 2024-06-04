احتياطيات مصر الأجنبية تسجل مستوى قياسيًا في مايو 2024

شهدت الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفاعًا ملحوظًا في مايو 2024، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 46.126 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى استلام مصر لشريحة ثانية بقيمة 14 مليار دولار من اتفاق استثماري مع الإمارات العربية المتحدة في منطقة رأس الحكمة.

وقد سمح هذا الاستثمار للسلطات المصرية بتفعيل تخفيض قيمة العملة، مما فتح الباب أمام المزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهما.

ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي المساعدات المتعهد بها لمصر إلى 57 مليار دولار. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تواصل الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفاعها لتصل إلى نحو 49.2 مليار دولار بنهاية حزيران/يونيو الجاري.

وفي نيسان/أبريل الماضي، انكمش صافي عجز الأصول الأجنبية في مصر بواقع 586 مليون دولار، بعد أن قدم صندوق النقد الدولي شريحة تمويل بقيمة 820 مليون دولار من قرض أبرمه مع القاهرة.

وانخفض عجز صافي الأصول الأجنبية إلى 174 مليار جنيه (3.68 مليار دولار) في نهاية نيسان/أبريل المنصرم، وهو ثالث انخفاض شهري له على التوالي.

وتأتي هذه التطورات الإيجابية في أعقاب توقيع مصر حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في آذار/مارس الماضي، بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد. وأدى ذلك إلى تدفق استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج، مما عزز من استقرار الاقتصاد.