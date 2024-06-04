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احتياطيات مصر الأجنبية تسجل مستوى قياسيًا في مايو 2024

سجلت الاحتياطيات الأجنبية لمصر مستوى قياسيًا جديدًا في مايو 2024، مدعومة بالاستثمارات الإماراتية والتمويل من صندوق النقد الدولي، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في الوضع المالي للبلاد.

فريق التحرير by فريق التحرير
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

شهدت الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفاعًا ملحوظًا في مايو 2024، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 46.126 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى استلام مصر لشريحة ثانية بقيمة 14 مليار دولار من اتفاق استثماري مع الإمارات العربية المتحدة في منطقة رأس الحكمة.

وقد سمح هذا الاستثمار للسلطات المصرية بتفعيل تخفيض قيمة العملة، مما فتح الباب أمام المزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهما.

ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي المساعدات المتعهد بها لمصر إلى 57 مليار دولار. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تواصل الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفاعها لتصل إلى نحو 49.2 مليار دولار بنهاية حزيران/يونيو الجاري.

وفي نيسان/أبريل الماضي، انكمش صافي عجز الأصول الأجنبية في مصر بواقع 586 مليون دولار، بعد أن قدم صندوق النقد الدولي شريحة تمويل بقيمة 820 مليون دولار من قرض أبرمه مع القاهرة.

وانخفض عجز صافي الأصول الأجنبية إلى 174 مليار جنيه (3.68 مليار دولار) في نهاية نيسان/أبريل المنصرم، وهو ثالث انخفاض شهري له على التوالي.

وتأتي هذه التطورات الإيجابية في أعقاب توقيع مصر حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في آذار/مارس الماضي، بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد. وأدى ذلك إلى تدفق استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج، مما عزز من استقرار الاقتصاد.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...