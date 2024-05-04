بـ16 مليار دولار.. “جي بي مورجان” يتوقع قفزة ضخمة في احتياطي النقد الأجنبي لمصر

توقع بنك جي بي مورجان الأمريكي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر، خلال العام المالي الحالي، بنحو 16.2 مليار دولار وهو ما يزيد بنحو 4 مليارات دولار عن توقعات صندوق النقد الدولي.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع قبل أسبوع ارتفاع احتياطي مصر بنحو 12 مليار دولار فقط.

ومطلع شهر أبريل 2024، قال البنك المركزي المصري إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي ارتفعت إلى نحو 40.36 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي.

وتعنى البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنسبة 14.4% بعدما كانت عند مستوى 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير 2024.

جي بي مورجان

وأرجع بنك الاستثمار الأمريكي الاختلاف بين أرقامه وأرقام صندوق النقد، إلى أن الصندوق يُقدر ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 21.8 مليار دولار فيما يرجح جي بي مورجان أن يقتصر العجز على 15.2 مليار دولار فقط، في ظل توقعات بمستويات قياسية من الواردات وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار.

وقال البنك الأمريكي، إن الصندوق أيضا لم يضع التدفقات النقدية المرتبطة بتطوير مشروع ومدينة رأس الحكمة خلال العام المالي المقبل في ظل أن توقعات عجز الحساب الجاري والاستثمار المباشر أقل من توقعاتهم.

وتأتي توقعات الصندوق بتسجيل الحساب الجاري عجزا خلال العام المالي 2025 حوالي 7.8 مليار دولار، أما جي بي مورجان فيقدره عن مستوى 15 مليار دولار.

صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر

فيما يقدر صندوق النقد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر عند مستوى 12 مليار دولار فيما تأتي توقعات البنك الأمريكي للاستثمار الأجنبي المباشر عند مستوى 17.5 مليار دولار.

وقال جي بي مورجان، إن صندوق النقد كان متحفظًا في توقعاته بشأن صافي تدفقات المحافظ المالية حيث قدرها عند مستوى 400 مليون دولار، أما توقعات بنك الاستثمار الأمريكي لهذا البند جاءت ضخمة، عند مستوى 8.1 مليار دولار فيما قالت البورصة المصرية إن صافي المشتريات بلغت 14 مليار دولار خلال مارس وأبريل 2024.

وأشار البنك إلى أن صافي التدفقات النقدية حسنت بالفعل من عجز صافي الأصول الأجنبية وقلصته بنحو 25 مليار دولار خلال فبراير ومارس 2024.

وأشار البنك الأمريكي إلى أنه من السهل الوصول إلى أهداف صندوق النقد الدولي لصافي الاحتياطيات الدولية عند مستوى 20.5 مليار دولار بنهاية شهر مارس و30.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.

وتعد صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، عى الاحتياطيات النقدية مخصومًا منها الالتزامات خلال 360 يومًا باستثناء ودائع دول الخليج المقدرة بنحو 19 مليار دولار وتُجدد حتى نهاية البرنامج الموقع بين مصر وصندوق النقد.

وتوقع البنك الأمريكي أن يراجع صندوق النقد الدولي، مستهدفات زيادة صافي احتياطي النقد الأجنبي في ظل تشديد الصندوق على رفع المستهدف 50% في حال زيادة استثمارات الأجانب في الأذون والسندات عن الافتراضات الرئيسية.

توقعات خفض مستوى التضخم في مصر

توقع جي بي مورجان استمرار تراجع التضخم في مصر ليسجل نحو 22% على أساس سنوي في ديسمبر 2024، مقابل 33% في شهر مارس الماضي، بدعم من انخفاض الضغوط الضمنية، ما لم تتعرض الأسواق لصدمات في أسعار الغذاء أو تتجدد ضغوط أسعار الصرف.

وأشار بنك الاستثمار في توقعاته عن التضخم أن المزيد من رفع أسعار الوقود في مصر قد يؤدى لمزيد من الصدمات في توقعات التضخم.

توقعات أسعار الفائدة في مصر

ورغم توقعات بنك الاستثمار الأجنبي جي بي مورجان خفض التضخم في مصر إلا أنه يستبعد خفض الفائدة خلال عام 2024.

وتوقع البنك أن يبقي البنك المركزي المصري على سياسات متشددة لإدارة توقعات التضخم ومنع أي ضغوط على الجنيه المصري.

وقال البنك إن توقعات صندوق النقد بخفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي إلى 61% في العام المالي 2029 يعنى أن هناك حاجة لفوائض أولية أكبر قرب 5% من الناتج المحلي بداية من العام المالي 2026.



وتوقع جي بي مورجان تسجيل الفائض الأولى نحو 2% من الناتج المحلي العام المالي المقبل، وأن يسجل النمو 4.3% في العام المالي المقبل مقابل نحو 2.8% في العام المالي الماضي.