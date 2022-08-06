جيه بي مورجان يربط عملاءه في السعودية بمراكز السيولة في العالم

أطلقت “جيه بي مورجان للمدفوعات” حلاً يتيح لعملائها في المملكة العربية السعودية الاتصال بمراكز السيولة في لندن والمدن الدولية الأخرى. وستزود الخدمة المستخدمين بخط لربط أرصدتهم بهياكل السيولة في جميع أنحاء العالم. وتشمل الميزات الرئيسية للمنتج تحسين السيولة في المملكة العربية السعودية ، وأتمتة توحيد النقد من حسابات متعددة في حساب واحد، وتعظيم الاتصالات بالهياكل الخارجية.

ومن خلال تحسين مدفوعات تحويل السيولة، يهدف الحل إلى “تمكين الشركات في السعودية من تقليل الأرصدة الخاملة واستخدام النقد الداخلي بشكل أكثر كفاءة ، وتحسين أرصدة العجز والقضاء على رسوم السحب على المكشوف”، كما يوضح لوري شوارتز، الرئيس العالمي لحلول السيولة والحسابات لدى “جيه بي مورجان للمدفوعات”.

ويوضح بدر العمودي، المدير العام لـ “جيه بي مورجان” في المملكة العربية السعودية، أنه نظراً للتطور المالي والتكنولوجي السريع الذي تشهده المملكة العربية السعودية، يهدف المنتج إلى مواكبة طموحات الأمة على النحو المحدد في برنامج تطوير الخدمات المالية في المملكة من خلال التنويع الاقتصادي وتعزيز علاقاتها مع الشركات الخارجية”.

ويعتقد العمودي أن الحل سيفيد المملكة العربية السعودية على المدى الطويل من خلال تخفيف الضغط المتراكم خلال فترة تفشي الوباء في تقليل المخاطر وحالات عدم اليقين من خلال عمليات الأتمتة.

وفي ما يتعلق بمستقبل عمليات “جيه بي مورجان للمدفوعات” في المنطقة، يخلص العمودي إلى أن عمليات الرقمنة وإمكانية الدفع في الوقت الفعلي التي يوفرها الحل للمعاملات المحلية والدولية ستحدث ثورة في مشهد الصيرفية المفتوحة في المنطقة.