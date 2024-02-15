تونس.. تعيين محافظ جديد للبنك المركزي

عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، فتحي زهير النوري محافظاً جديداً للبنك المركزي خلفاً لمروان العباسي الذي انتهت مدة ولايته، وذلك في ظل أزمة اقتصادية حادة تشهدها تونس.

وأدى النوري، 69 عاماً، اليمين الدستورية في قصر قرطاج بحضور الرئيس سعيّد.

ويواجه النوري، العضو في المجلس الإداري للبنك المركزي منذ عام 2016 وأستاذ الاقتصاد المتخصص في ملفات الطاقة، وضعاً اقتصادياً صعباً في ظل تراجع النمو وارتفاع البطالة.

ويأتي تعيينه بعد مصادقة البرلمان على تعديل قانون البنك المركزي، ما يسمح استثنائياً بتمويل عجز الموازنة العامة.

وكان البرلمان التونسي قد أقر، منذ نحو أسبوعين، تعديلاً يمكّن البنك المركزي من منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة، في خطوة “استثنائية” وفق الحكومة، لكن تداعياتها المحتملة على التضخم وقيمة الدينار تثير قلق الخبراء.

ويسمح النص الجديد للمركزي “بصفة استثنائية منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ صاف يقدّر بسبعة آلاف مليون دينار تسدد على مدة عشر سنوات منها ثلاث سنوات إمهال ودون توظيف فوائد”.

وستتيح هذه المبالغ “تمويل جزء من عجز ميزانية الدولة لسنة 2024” بما في ذلك ديون خارجية بـ16 مليار دينار.

وكانت البلاد قد توصلت إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي نهاية عام 2022 للحصول على قرض وضخ ملياري دولار في اقتصادها، لكن المفاوضات تعثّرت حين رفض سعيّد الإصلاحات التي أوصى بها صندوق النقد.

وحذّر حاكم المركزي السابق مروان العباسي من أن القرض سيؤدي إلى “تراجع احتياطات النقد الأجنبي مع تداعيات سلبية محتملة على الدينار التونسي”.

وسيتعين على النوري أيضًا إدارة اقتصاد يواجه صعوبة كبيرة، حيث وصل النمو إلى 0,4% فقط خلال العام 2023 بسبب الجفاف الشديد الذي تمر به البلاد، وفقًا لإحصائيات المعهد الوطني للاحصاء.

وبحسب المعهد، ارتفع معدل البطالة في نهاية العام 2023 ليصل إلى 16,4% مقابل 15,2% في نهاية العام 2022.

وتشهد البلاد معدلات تضخم مرتفعة (حوالي 8% على مدى عام واحد) يغذيها ارتفاع أسعار الحبوب والطاقة المرتبطة بالحرب الروسية على أوكرانيا.

التحديات التي تواجه محافظ البنك المركزي التونسي

إدارة عجز الموازنة العامة.

تمويل احتياجات الدولة من العملة الصعبة.

الحد من التضخم.

خفض معدلات البطالة.

تحسين مناخ الأعمال.

جذب الاستثمارات الأجنبية.

الفرص المتاحة للنوري

دعم من صندوق النقد الدولي.

التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

تحسين كفاءة الجهاز الإداري.

مكافحة الفساد.

تعزيز الشفافية.