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الإمارات.. توزيعات نقدية من البنوك الوطنية ناهزت 32 مليار درهم

تُعد هذه التوزيعات هي الأعلى من ناحية القيمة مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ارتفعت بنسبة 75% مقارنة بتوزيعات عام 2022.

فريق التحرير by فريق التحرير

شهدت أسواق المال المحلية توزيعات أرباح سخيّة من البنوك الوطنية المدرجة، حيث ناهز إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للعام 2023 نحو 32 مليار درهم، موزعة على 11 بنكاً.

وتُعد هذه التوزيعات هي الأعلى من ناحية القيمة مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ارتفعت بنسبة 75% مقارنة بتوزيعات عام 2022.

وتوزعت هذه التوزيعات على 7 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (50.1%) و 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي (49.8%).

وتصدر بنك “أبوظبي الأول” قائمة التوزيعات بإجمالي 7.8 مليار درهم، تلاه بنك “الإمارات دبي الوطني” بقيمة 7.579 مليار درهم.

البنوك الوطنية

وتضمنت قائمة البنوك التي وزعت أرباحاً سخيّة أيضاً: أبوظبي التجاري، بنك المشرق، دبي الإسلامي، أبوظبي الإسلامي، دبي التجاري، رأس الخيمة الوطني، الشارقة الإسلامي، أم القيوين الوطني، الفجيرة الوطني.

وتعكس هذه التوزيعات القوة المالية للبنوك الوطنية، وارتفاع تدفقاتها النقدية، وقدرتها على مكافأة مساهميها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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