توال السعودية توقع اتفاقيتي تمويل بـ 3.7 مليار ريال

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) في إفصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم عن توقيع شركتها التابعة (شركة أبراج الاتصالات – توال) بتاريخ 28-05-1445هـ الموافق 12-12-2023م على اتفاقيات تمويل مرابحة لمدة 18 شهراً مع البنك الأهلي السعودي بقيمة 2 مليار ريال والبنك السعودي الأول بقيمة 1.75 مليار ريال سعودي.

وقدمت الشركة السعودية سنداً لأمر من شركة توال بإجمالي قيمة التمويل، وأشارت إلى أن الهدف من التمويل هو إعادة تمويل القرض المقدم من شركة الاتصالات السعودية إلى شركتها التابعة توال.

وقد حصلت شركة أبراج الاتصالات – توال في آب / أغسطس الماضي على جميع الموافقات اللازمة وإتمام عملية الاستحواذ على 3 شركات أبراج من يونايتد جروب في كل من بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا، وذلك بمقابل نقدي لكامل قيمة الصفقة، حيث تبلغ قيمة المنشأة 1.220 مليار يورو وهو ما يعادل تقريباً 5 مليارات ريال سعودي.

وتم الاتفاق على أن يكون المقابل المادي للصفقة مبنياً على الشروط المذكورة في اتفاقية البيع والشراء والمتعلقة بالديون والنقد ورأس المال العامل.

وبعد إتمام هذا الاستحواذ، ارتفعت محفظة الأبراج التي تمتلكها وتديرها توال إلى أكثر من 21 ألف برج في خمس دول، وهو ما يعد إضافة نوعية للمنظومة الرقمية المتكاملة لشركة اس تي سي.

وكانت مجموعة “اس تي سي” أعلنت في نيسان / أبريل الماضي عن دخولها السوق الأوروبية من خلال “توال”، الشركة المتخصصة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بعد توقيع “توال” اتفاقية استحواذ على أصول أبراج الاتصالات التابعة لـ “يونايتد غروب”، بقيمة اجمالية بلغت 1,220 مليار يورو (1,33 مليار دولار أي ما يعادل خمسة مليارات ريال تقريباً) لتشكل هذه الصفقة خطوة مهمة نحو التوسع على المستوى العالمي.