تغريم جيه بي مورغان 350 مليون دولار لمخالفات في التداول

قالت شركة “جيه بي مورغان تشيس اند كو” في ملف تنظيمي إنها ستدفع غرامات مدنية تبلغ حوالي 350 مليون دولار للمنظمين بسبب الإبلاغ عن بيانات تداول غير مكتملة لمنصات المراقبة.

ورداً على استفسارات الحكومة حول عمليات التداول الخاصة به، قال البنك إن بعض بيانات التداول والطلب من خلال وحدة بنك الشركات والاستثمار التابعة له لم يتم إدخالها في منصات مراقبة التداول الخاصة به.

وأضافت الشركة: “في حين أن الفجوات التي تم تحديدها تمثل جزءاً صغيراً من النشاط الإجمالي عبر بنك الشركات والاستثمار، فإن فجوة البيانات في مكان واحد، والتي تتكون إلى حد كبير من نشاط وصول العملاء المدعومين، كانت كبيرة”.

ومع ذلك، لم يحدد بنك “جيه بي مورغان” أي سوء سلوك من قبل الموظفين أو ضرر للعملاء أو السوق.

وقال البنك إنه من المتوقع أن تحل العقوبات البالغة قيمتها 350 مليون دولار الأمر مع جهتين تنظيميتين أمريكيتين، دون أن يحدد الوكالات المعنية.