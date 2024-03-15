تغريم جيه بي مورغان بـ350 مليون دولار

يواجه بنك “جيه بي مورغان” غرامات كبيرة من الجهات التنظيمية المصرفية بسبب مشكلات في برنامج مراقبة التداول الخاص به.

وكشفت هذه المشكلات عن “فجوات في تغطية مكان التداول” و”عدم وجود ضوابط كافية للبيانات” ، مما أدى إلى فشل البنك في مراقبة مليارات من حالات نشاط التداول.

وقام مكتب مراقب العملة بتقييم غرامة مدنية بقيمة 250 مليون دولار على “جيه بي مورغان” بسبب “العمل مع وجود فجوات في تغطية مكان التداول وبدون ضوابط كافية للبيانات المطلوبة للحفاظ على برنامج مراقبة التجارة الفعال”. كما أصدر أمرًا بوقف الكف يتطلب من البنك اتخاذ إجراءات تصحيحية لتحسين برنامجه.

وفرض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) غرامة على “جيه بي مورغان” بنحو 98.2 مليون دولار بسبب أوجه القصور في البرنامج، والتي قال إنها حدثت بين عامي 2014 والعام الماضي.

وطلب من “جيه بي مورغان” بموجب أمر مكتب مراقب العملة تصحيح أوجه القصور في برنامج مراقبة التداول. ويتضمن ذلك الحصول على موافقة مكتب مراقب العملة قبل البدء في أماكن تداول جديدة، والعثور على طرف ثالث مستقل لإجراء تقييم لبرنامج مراقبة التداول.