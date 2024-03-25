فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمصارف (بنوك)آخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةأسواق المالالشرق الأوسطدول

غرامة بـ 23 مليون فرنك سويسري.. بنك عودة اللبناني يواجه عقوبات سويسرية

يعتبر بنك عودة أحد أكبر المصارف اللبنانية، وتأتي هذه العقوبات لتُعزّز من المخاوف حول القطاع المصرفي اللبناني ككل، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والنقدية التي يعاني منها لبنان.

فريق التحرير by فريق التحرير
بنك عودة

فرضت هيئة الرقابة على سوق المال السويسرية غرامات على بنك عودة، أحد أكبر المصارف اللبنانية، بقيمة 23 مليون فرنك سويسري (حوالي 25.3 مليون دولار) لارتكابه انتهاكات خطيرة لقوانين مكافحة غسل الأموال وسوق المال.

وكشفت الهيئة الرقابية السويسرية عن أن وحدة بنك عودة في سويسرا انتهكت قواعد مكافحة غسل الأموال، وقانون سوق المال.

وبلغت الغرامات 3.9 مليون فرنك سويسري كخصم من الأرباح، و19 مليون فرنك سويسري كرسوم إضافية على رأس المال.

أوضحت الهيئة أن بنك عودة تعاون معها خلال التحقيق، واتخذ خطوات لمعالجة هذه الانتهاكات وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.

ويأتي هذا القرار في ظل أزمة اقتصادية ونقدية حادة تعصف بلبنان منذ نحو 4 سنوات، أدت إلى انهيار القطاع المالي والمصرفي، وشلل في النظام المصرفي، وعدم قدرة البنوك على إعادة الودائع الدولارية للمودعين.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...