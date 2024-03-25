غرامة بـ 23 مليون فرنك سويسري.. بنك عودة اللبناني يواجه عقوبات سويسرية

فرضت هيئة الرقابة على سوق المال السويسرية غرامات على بنك عودة، أحد أكبر المصارف اللبنانية، بقيمة 23 مليون فرنك سويسري (حوالي 25.3 مليون دولار) لارتكابه انتهاكات خطيرة لقوانين مكافحة غسل الأموال وسوق المال.

وكشفت الهيئة الرقابية السويسرية عن أن وحدة بنك عودة في سويسرا انتهكت قواعد مكافحة غسل الأموال، وقانون سوق المال.

وبلغت الغرامات 3.9 مليون فرنك سويسري كخصم من الأرباح، و19 مليون فرنك سويسري كرسوم إضافية على رأس المال.

أوضحت الهيئة أن بنك عودة تعاون معها خلال التحقيق، واتخذ خطوات لمعالجة هذه الانتهاكات وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.

ويأتي هذا القرار في ظل أزمة اقتصادية ونقدية حادة تعصف بلبنان منذ نحو 4 سنوات، أدت إلى انهيار القطاع المالي والمصرفي، وشلل في النظام المصرفي، وعدم قدرة البنوك على إعادة الودائع الدولارية للمودعين.