أسبوع على تعويم الجنيه.. انتعاشة حصيلة التنازلات الدولارية في مصر

بعد مرور أسبوع على قرار الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف، أنعش تعويم الجنيه حصيلة التنازلات الدولارية لدى أكبر شركات صرافة في البلاد.

وباع المصريون ما يعادل أكثر من 1.05 مليار جنيه من العملات الأجنبية لدى شركات مصر للصرافة، والأهلي للصرافة، وكايرو للصرافة بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في 6 مارس الجاري، حسبما نقلت صحف محلية عن رؤساء الشركات الثلاث.

تعويم الجنيه ينعش حصيلة التنازلات الدولارية

ومعظم المعاملات لدى شركات الصرافة، بعد تعويم الجنيه، كانت للتنازل عن الدولار وجزء بسيط منها بالريال السعودي، واليورو.

وبينما شهدت التداولات في السوق الموازية توقفا تاما في الأيام الأخيرة، يتداول الدولار، الأربعاء، بسعر يتراوح بين 48.40، و48.87 جنيه في السوق الرسمية.

قفزة في تحويلات المصريين من الخارج

يأتي ذلك بالتزامن مع حدوث قفزة في تحويلات المصريين من الإمارات، حيث شهدت شركة الأنصاري للصرافة الإماراتية، والمدرجة بسوق دبي، “ارتفاعا لافتا” في تحويلات المغتربين المصريين من الإمارات إلى مصر، بعد تعويم الجنيه.

التعويم الكامل للجنيه المصري

واتخذ البنك المركزي المصري، قرارات هامة، خلال اجتماع استثنائيًا عقده في 6 مارس الجاري، تهدف إلى توحيد سعر صرف الجنيه المصري. تضمنت هذه القرارات:

رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس (6%).

السماح لسعر الصرف أن يتحدد “وفقا لآليات السوق”.

وتسبب إعلان البنك المركزي عن هذه القرارات في انخفاض حاد للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث تجاوز سعر الصرف 50 جنيهاً للدولار في البنوك، مقارنةً بـ 30.94 جنيهاً للدولار قبل هذه القرارات.

طوق نجاة من صندوق النقد

وعقب ذلك قدم صندوق النقد الدولي لمصر طوق نجاه من خلال تمويل قد تصل قيمته إلى 9.2 مليار دولار، بما في ذلك 8 مليارات دولار من التسهيلات التمويلية الممتدة التي تغطيها الاتفاقية على مستوى الخبراء، وربما مليار إلى 1.2 مليار دولار أخرى في صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق، وهو اتفاق لا تزال المحادثات بشأنه جارية.

وكانت هذه الإجراءات، التي أعلنها البنك المركزي المصري، في وقت مبكر من في 6 مارس الجاري، من بين المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي لزيادة قرض الإنقاذ البالغ 3 مليارات دولار الذي اتفق عليه الطرفان في عام 2022.