تطبيق تابي يحصل على تسهيل إئتماني بـ 150 مليون دولار

أعلن تطبيق “تابي” tabby في مجال المدفوعات والتسوق عن حصوله على تسهيل ائتماني بقيمة 150 مليون دولار من شركتي “اتالايا لإدارة الأصول” و”بارتنرز للنمو”.

تعد هذه الصفقة الأولى من نوعها لشركة “أتالايا” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما زادت شركة “بارتنرز للنمو” التي يقع مقرها في منطقة خليج سان فرانسيسكو من التزامها الأولي البالغ 50 مليون دولار تحت التسهيل الجديد. ويمثل هذا التمويل أكبر تسهيل ائتماني لشركة تكنولوجيا مالية في منطقة الخليج العربي، ويأتي عقب الجولة التمويلية السابقة من الفئة “ب” التي أنهتها “تابي” مؤخراً، حيث وصل إجمالي التمويل التي حصدته الشركة حتى الآن إلى 275 مليون دولار.

يعزز هذا الاستثمار الميزانية العمومية لشركة “تابي” ويدعم النمو المستدام للمعاملات وطرح منتجات جديدة ضمن التطبيق. وفي الأشهر القليلة الماضية اختارت العديد من العلامات التجارية الكبرى تابي كشريك مدفوعات لها وتتضمن هذه الشركات كل من إتش آند إم وباث آند بودي ووركس ونايكي وسواروفسكي وغيرها.