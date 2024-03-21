تركيا ترفع الفائدة إلى 50%

في خطوةٍ مفاجئةٍ عكس توقعات معظم الاقتصاديين، أعلن البنك المركزي التركي اليوم الخميس عن رفع سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس من 45% إلى 50%، وذلك قبل انطلاق الانتخابات المحلية في تركيا، في مسعىً لدعم سعر الليرة بعد تعرضها لموجة بيع كبيرة.

وعلى الرغم من أن معظم المحللين توقعوا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، اتخذت لجنة السياسة النقدية، بقيادة محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، قرارًا برفع سعر الفائدة الرئيسي، في خطوةٍ تهدف إلى كبح جماح التضخم المرتفع، وتعزيز استقرار الليرة التركية.

وقد شهدت الليرة التركية تحسنًا ملحوظًا في أعقاب إعلان القرار، حيث ارتفعت بنسبة 2.5% مقابل الدولار الأميركي، وذلك في إشارةٍ إلى ثقة المستثمرين في قدرة البنك المركزي على معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وتأتي هذه الخطوةُ في سياقٍ اقتصاديٍ صعبٍ تواجهه تركيا، حيث يعاني الاقتصاد من ارتفاعٍ حادٍ في معدلات التضخم، والتي بلغت 61% في شهر شباط/فبراير الماضي، وهو ما يهدد بتآكل القوة الشرائية للمواطنين، وزيادة الضغوط على الأسر والشركات.

وبينما تهدف سياسة رفع أسعار الفائدة إلى كبح جماح التضخم، إلا أنها قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، وهو ما قد ينعكس سلبًا على مستويات الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

وبشكلٍ عام، تُعدّ خطوةُ رفع سعر الفائدة خطوةً إيجابيةً من شأنها أن تُساعد في دعم الليرة التركية وكبح جماح التضخم، إلا أنها قد تُؤثّر سلبًا على النمو الاقتصادي في المدى القصير.