تراجع أرباح “مصرف الراجحي” السعودي

تراجعت أرباح مصرف الراجحي السعودي الفصلية بنسبة 4.6% على أساس سنوي إلى 4.16 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، لكنها جاءت أعلى من توقعات المحللين بتحقيق أرباح بقيمة 4.08 مليار ريال. وفقاً لـ الشرق.

ويعود تراجع الأرباح إلى انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.6%، مع انخفاض صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية، بالتزامن مع ارتفاع الدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية.

الأشهر التسعة

وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، بلغ صافي أرباح مصرف الراجحي 12.4 مليار ريال، بانخفاض 2.3% عن أرباح الفترة ذاتها من العام الماضي.

النتائج المالية

أظهرت النتائج المالية للمصرف أن مخصصات خسائر الائتمان خلال فترة الربع الثالث من 2023، بلغت نحو 379 مليون ريال، بانخفاض نسبته 22.7% على أساس سنوي. أما خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فبلغت المخصصات 1.1 مليار ريال، بانخفاض نسبته 33.3% على أساس سنوي.