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تحويلات الأجانب في السعودية تتراجع 1.1 مليار ريال في فبراير

تراجعت تحويلات الأجانب في السعودية بنسبة 13% إلى 124.9 مليار ريال في العام 2023 مقارنة مع تحويلات بقيمة 143.2 مليار ريال في العام 2022.

فريق التحرير by فريق التحرير

تراجعت تحويلات الأجانب في المملكة العربية السعودية بنسبة 10.4% بواقع 1.1 مليار ريال إلى 9.3 مليار ريال خلال شهر شباط / فبراير 2024 مقارنة مع تحويلاتهم التي بلغت 10.4 مليار ريال خلال شهر كانون الثاني / يناير 2024، لتسجل أدنى مستوى لها في 8 سنوات وتحديداً منذ حزيران / يونيو 2016، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

وعلى أساس سنوي، تراجعت تحويلات الأجانب في المملكة العربية السعودية بنسبة 4.5% بواقع 437 مليون ريال إلى 9.3 مليار ريال خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة مع تحويلات بقيمة 9.73 مليار ريال في فبراير 2023.

وتراجعت تحويلات الأجانب بنسبة 13% إلى 124.9 مليار ريال في العام 2023 مقارنة مع تحويلات بقيمة 143.2 مليار ريال في العام 2022.

وارتفعت تحويلات السعوديين بنسبة 4.4% إلى 4.68 مليار ريال خلال شهر فبراير 2024، مقارنة مع تحويلات بقيمة 4.5 مليار ريال في فبراير 2023، فيما انخفضت بنسبة 14.6% عن تحويلات يناير من العام 2024 التي كانت 5.48 مليار ريال.

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فريق التحرير

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