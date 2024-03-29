تحويلات الأجانب في السعودية تتراجع 1.1 مليار ريال في فبراير

تراجعت تحويلات الأجانب في المملكة العربية السعودية بنسبة 10.4% بواقع 1.1 مليار ريال إلى 9.3 مليار ريال خلال شهر شباط / فبراير 2024 مقارنة مع تحويلاتهم التي بلغت 10.4 مليار ريال خلال شهر كانون الثاني / يناير 2024، لتسجل أدنى مستوى لها في 8 سنوات وتحديداً منذ حزيران / يونيو 2016، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

وعلى أساس سنوي، تراجعت تحويلات الأجانب في المملكة العربية السعودية بنسبة 4.5% بواقع 437 مليون ريال إلى 9.3 مليار ريال خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة مع تحويلات بقيمة 9.73 مليار ريال في فبراير 2023.

وتراجعت تحويلات الأجانب بنسبة 13% إلى 124.9 مليار ريال في العام 2023 مقارنة مع تحويلات بقيمة 143.2 مليار ريال في العام 2022.

وارتفعت تحويلات السعوديين بنسبة 4.4% إلى 4.68 مليار ريال خلال شهر فبراير 2024، مقارنة مع تحويلات بقيمة 4.5 مليار ريال في فبراير 2023، فيما انخفضت بنسبة 14.6% عن تحويلات يناير من العام 2024 التي كانت 5.48 مليار ريال.