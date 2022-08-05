تحليل “أريبيان بزنس”: السيولة في السعودية ترتفع 107 مليارات ريال منذ بداية 2022

أظهر تحليل أجرته “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) تراجع السيولة في الاقتصاد السعودي والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) بنهاية الأسبوع المنتهي في 28 تموز / يوليو الماضي، بنسبة 0,25% بواقع 6 مليارات ريال إلى 2,416 تريليون ريال، مقابل 2.422 تريليون ريال في نهاية الأسبوع السابق له المنتهي في 21 يوليو.

وارتفع عرض النقد (ن 3) بنسبة 4,65% من 2,309 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2021 إلى 2,416 تريليون ريال في 28 يوليو الماضي.

وعرض النقود “ن3” هو مجموع “النقد المتداول خارج المصارف”، و”الودائع تحت الطلب”، و”الودائع الزمنية والادخارية”، و”الودائع الأخرى شبه النقدية”.

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.