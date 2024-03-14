فيتش.. تحسن مرتقب في سيولة العملات الأجنبية للقطاع المصرفي المصري

توقعت وكالة فيتش تحسنًا ملحوظًا في سيولة العملات الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري مدعومًا بصفقة رأس الحكمة، وانخفاض قيمة الجنيه، واتفاق صندوق النقد الدولي.

وبينما ترجح ضغوطًا على نسب رأس المال، تعتقد الوكالة أن هذه التطورات ستكون محايدة لتصنيفات البنوك.

وأشار تقرير حديث لوكالة فيتش إلى توقعاتها بتحسن سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بشكل ملحوظ.

وترجع الوكالة هذا التحسن إلى عدة عوامل:

صفقة راس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار

انخفاض قيمة الجنيه المصري بنحو 40%

الإعلان عن اتفاق بشأن برنامج دعم معزز من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار

ورجحت فيتش أن تؤدي هذه التطورات إلى تحسن سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بشكل كبير. بينما ترجح الوكالة ضغوطًا على نسب رأس المال، ترى أن هذه الضغوط ستكون محايدة لتصنيفات البنوك.

وتوقعت الوكالة أن تتلقى مصر تدفقات كبيرة من التمويل الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة. ستساعد هذه التدفقات في تخفيف ضغوط السيولة الخارجية وتحسين ثقة المستثمرين.