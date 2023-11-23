تحسن ربحية المصارف الإماراتية مع ارتفاع الدخل التشغيلي

أظهر القطاع المصرفي في دولة الإمارات خلال الربع الثالث من عام 2023 تحسناً في الربحية، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الدخل من غير الفوائد وتراجع مخصصات انخفاض القيمة، وفق تقرير “ألفاريز آند مارسال”، العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية.

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 15.4% على أساس فصلي، والدخل غير الأساسي بنسبة 2.4% على أساس فصلي، فيما انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 11.7% على أساس فصلي.

وشهد صافي دخل الفوائد نمواً قوياً (بنسبة +5.5%) على الرغم من وصول معدل أسعار الفائدة المرجعية إلى ذروتها. كما شهدت القروض والسلف نمواً على أساس فصلي بنسبة 2.4%، مدفوعة في الغالب بتوسع قروض الشركات والبيع بالجملة بنسبة 2.5% على أساس فصلي.

وسجلت الودائع لأجل عالية التكلفة إقبالاً من العملاء نظراً لارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع النمو الإجمالي للودائع (بنسبة 5.1% على أساس فصلي)، ليتجاوز نمو القروض والسلف (الذي بلغ 3.9% على أساس فصلي). كما نما صافي هامش الفائدة بمقدار 8 نقاط أساس، وشهد معدل القروض المتعثرة تحسناً طفيفاً بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى 5.1%.

ويحلل تقرير أداء القطاع المصرفي بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في دولة الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الثالث من عام 2023 مع النتائج المسجلة في الربع الثاني من العام نفسه. ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.

كما يقدم التقرير لمحة عامة عن التطورات الرئيسية التي تؤثر على القطاع المصرفي في دولة الإمارات، إلى جانب عرض شرائح للقروض والأصول، ومزيج الودائع، وتفصيل مرحلي لدفتر الإقراض.

وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال كل من: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.

أبرز التوجهات في نتائج الربع الثالث من عام 2023:



ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بواقع 4.5% على أساس فصلي نتيجة لنمو صافي دخل الفوائد بنسبة 5.5% على أساس فصلي وزيادة الدخل من غير الفوائد بنسبة 2.4%. وبقي نمو إجمالي الدخل التشغيلي محدوداً بسبب الانخفاض في صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات (بواقع 1.5% على أساس فصلي).

سجل صافي هامش الفائدة نمواً بواقع 8 نقاط أساس، بالتزامن مع نمو العائد على الائتمان (بواقع +95 نقطة أساس على أساس فصلي)، متجاوزاً الارتفاع الذي حققته كلفة التمويلات بنسبة 4.2% (بواقع +52 نقطة أساس على أساس فصلي) خلال الربع الثالث من عام 2023. جاء النمو في صافي هامش الفائدة بفضل الزيادة الإجمالية في أسعار الفائدة المرجعية بقرار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والذي بلغ +25 نقطة أساس خلال الربع الثالث من عام 2023. وسجلت معظم البنوك نمواً في صافي هامش الفائدة خلال هذا الربع.

انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 37 نقاط أساس لتصل إلى 28% في الربع الثالث من عام 2023، بينما تجاوز نمو إجمالي نفقات التشغيل (البالغ 5.9% على أساس فصلي) إجمالي الدخل التشغيلي (البالغ 4.5% على أساس فصلي).

سجلت تسعة من البنوك العشرة الكبرى تحسناً في نسبة تكلفة المخاطر. بواقع 10 نقاط أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.6% في الربع الثالث من عام 2023 توازياً مع انخفاض مخصصات انخفاض القيمة (بنسبة 11.7% على أساس فصلي).

أسهمت إعادة تسعير محفظة القروض وقاعدة الودائع منخفضة التكلفة في تعزيز صافي دخل الفوائد، بينما أسهم انخفاض تكلفة انخفاض القيمة في دعم نمو الإيرادات وارتفاع العائد على حقوق المساهمين. سجل صافي الدخل الإجمالي نمواً بنسبة 5.6% على أساس فصلي نتيجة النمو الطفيف لصافي دخل الفوائد (بواقع 5.5+% على أساس فصلي) والدخل من غير الفوائد (بنسبة 2.4% على أساس فصلي) وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة (بنسبة 11.7% على أساس فصلي). وبالتالي، ارتفع العائد على حقوق المساهمين بواقع 13 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 21%، وتحسن كذلك العائد على الأصول بواقع 7 نقطة أساس لينمو بنسبة 2.3% خلال الربع.