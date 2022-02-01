سامر باطر by سامر باطر

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Posted inتجزئةمصارف (بنوك)

تحذير البنوك السعودية من رسائل احتيالية

سامر باطر by سامر باطر

مع زيادة كبيرة في رسائل احتيالية تزعم تجميد الحسابات البنكية للسعوديين، حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية من هذه الرسائل التي تصل إلى المستفيدين. ونشرت “البنوك السعودية” مقطع فيديو يوثق إحدى حالات الاحتيال في على حسابها في “تويتر”، نفت فيه صحة تلك الرسائل، وشددت على ضرورة توجه المستفيد إلى البنك في حال أرسل إليه مثل هذه الرسائل.

وأوضحت: “كثرت بالفترة الأخيرة رسائل واتصالات تقول تم تجميد حسابك البنكي، لا تصدقهم وتوجه للفرع”. وأضافت: “تذكر دائما موظف البنك لن يطلب منك أبدا.. رقمك السري الخاص بالبطاقة.. كلمتك السرية لحسابك المصرفي.. رموز التفعيل”.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...