تحذير البنوك السعودية من رسائل احتيالية

مع زيادة كبيرة في رسائل احتيالية تزعم تجميد الحسابات البنكية للسعوديين، حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية من هذه الرسائل التي تصل إلى المستفيدين. ونشرت “البنوك السعودية” مقطع فيديو يوثق إحدى حالات الاحتيال في على حسابها في “تويتر”، نفت فيه صحة تلك الرسائل، وشددت على ضرورة توجه المستفيد إلى البنك في حال أرسل إليه مثل هذه الرسائل.

وأوضحت: “كثرت بالفترة الأخيرة رسائل واتصالات تقول تم تجميد حسابك البنكي، لا تصدقهم وتوجه للفرع”. وأضافت: “تذكر دائما موظف البنك لن يطلب منك أبدا.. رقمك السري الخاص بالبطاقة.. كلمتك السرية لحسابك المصرفي.. رموز التفعيل”.

كثرت بالفترة الأخيرة ⚠️

رسائل واتصالات تقول:



"تم تجميد حسابك البنكي"

لا تصدقهم وتوجه للفرع ?#البنوك_السعودية pic.twitter.com/eJvgaE8Eqa — البنوك السعودية (@SaudiBanks) January 31, 2022