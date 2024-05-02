تثبيت سعر الفائدة في دول خليجية

ثبت مصرف الإمارات المركزي ومصرف قطر المركزي سعر الفائدة إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة أمس.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي أنه قرر الإبقاء على «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 5.40%.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الإمارات.

وقرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء.

وأوضح المصرف أنه أبقى سعر الفائدة للإيداع عند نسبة 5.75 بالمئة وسعر فائدة الإقراض من المصرف عند نسبة 6.25 بالمئة، كما أبقى سعر إعادة الشراء عند نسبة 6.00 بالمئة.

وأكد مصرف قطر المركزي أنه سوف يستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي، كما سيقوم بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قرر أمس الأربعاء تثبيت أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 5.25-5.50 بالمئة.

وأشار البنك إلى أنه لا يزال يميل نحو خفض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكن قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة تحول دون ذلك حاليا وتشير إلى توقف محتمل في التحرك صوب تحقيق مزيد من الاتزان في الاقتصاد.