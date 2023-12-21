تابي السعودية تحصل على خط ائتمان بـ 700 مليون دولار من جيه بي مورغان

حصلت شركة “تابي“، التي يقع مقرها في المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من أوائل الشركات المليارية (يونيكورن) الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، على خط ائتمان مدعوم بالأصول يصل إلى 700 مليون دولار من بنك “جيه بي مورغان تشيس وشركاه”، قبل الإدراج المخطط له في السوق المالية السعودية..

كما قامت الشركة التي تعتمد نموذج “الشراء الآن والدفع لاحقاً” بزيادة جولة التمويل الأخيرة إلى 250 مليون دولار بعد إضافة شركة الحصانة للاستثمار السعودية كمستثمر. وانضمت إليها أيضاً شركة “سوروس كابيتال مانجمنت” لادارة الأصول ومقرها الولايات المتحدة وشركة “فينتشر كابيتال” السعودية.

وقدرت تلك الجولة قيمة الشركة بأكثر من 1.5 مليار دولار، واجتذبت مستثمرين مثل “إس تي في كابيتال”، و”مبادلة إنفستمنت كابيتال” الإماراتية، و”باي بال فنتشرز”.

وقالت تابي في بيان إن التسهيلات ستساعد الشركة على مواكبة الطلب المتزايد، “وتعكس النمو السريع والتطور في مجال التكنولوجيا المالية في أسواقنا”.

وفي مقابلة أجريت معه مؤخراً، قال الرئيس التنفيذي للشركة حسام عرب إن الإيرادات زادت بمقدار ثلاثة أضعاف خلال العام الماضي. وقال: “لذلك كان من المهم للغاية بالنسبة لنا تأمين مصادر رأس المال التي يمكن أن تتوسع مع استمرار هذا العمل في التوسع”.

وقالت وزارة الاستثمار السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي إن شركة “تابي”، التي تأسست في دبي، أنشأت مقرها الرئيسي في المملكة قبل خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة السعودية.

وقد تمكنت شركة تابي في مطلع تشرين الثاني / نوفمبر الماضي من جمع 200 مليون دولار أمريكي في جولة استثمارية (السلسلة دي) على تقييم 1.5 مليار دولار أمريكي قبيل الطرح المخطط له في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد نقل مقرها الرئيس من الإمارات إلى المملكة مؤخراً.

وجاءت الجولة الاستثمارية بقيادة “ويلينغتون ماناجمنت”، ومشاركة “بلوبول كابيتال”، إلى جانب عدد من المستثمرين السابقين بينهم “اس تي في” ومبادلة للاستثمار و”باي بال فنتشرز” و”أربور فنتشرز”.