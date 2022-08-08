بيت التمويل الكويتي يحدد جدول استحواذه على 100% من “الأهلي المتحد” البحريني

أعلن بيت التمويل الكويتي “بيتك” الجدول الزمني لاستحواذه على 100% من رأسمال البنك الأهلي المتحد – البحرين، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح، وتعليمات الجهات الرقابية المقررة في مملكة البحرين.

ووفق بيان لبورصة الكويت اليوم الاثنين، فقد حدد يوم 17 آب / أغسطس الجاري آخر يوم لتداول أسهم البنك الأهلي المتحد، على أن يتم تعليق التداول يوم 18 أغسطس.

ودعا “بيتك” في البيان المساهمين أو المستثمرين المحتملين في “المتحد البحريني” إلى ضرورة الاطلاع على الشروط المسبقة للعرض، والواردة شمن البند رقم (5.7) من مستند عرض الاستحواذ.

وكان “بيتك” قد أعلن في 26 يوليو الماضي تقدمه إلى “المتحد البحريني” بإشعار النية المؤكدة لتقديم عرض استحواذ يصل إلى 100% من أسهم الأخير، وتقديم مستند عرض الاستحواذ.